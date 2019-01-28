Как и когда в Хабаровске внедрят социальную транспортную карту

Социальная транспортная карта в Хабаровске и Хабаровском районе начнет действовать с 1 июня, и сейчас в краевом правительстве прорабатывают все возможные нюансы нововведения. Во-первых, там в скором времени объявят конкурс по определению оператора, который должен будет отвечать за функционирование этой системы. Во-вторых, определяют порядок расчета с перевозчиками. Предпринимателям необходимо будет компенсировать суммы за проезд льготных категорий граждан.

- Мы все читали закон, в котором говорится о введении льготного проезда для жителей края, и это действительно хорошая идея. Но автобусы работают от выручки, часть которой ежедневно уходит на транспортные расходы. Нам, как предпринимателям, необходимо понимать, каким образом с нами будет производиться расчет, чтобы мы могли в полной мере и своевременно оказывать услугу, - подчеркнула Елена Шадуя, руководитель ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозок» города Хабаровска.

Одно из предложений союза перевозчиков — перечислять деньги авансом. Другое, встречное, от министерства социальной защиты, - по факту. И тех, и других понять можно. Если отдавать деньги транспортникам еще до того как услуга будет оказана, то как осуществлять перерасчет? С другой стороны если платить по факту, то это потребует от коммерсантов дополнительных вложений, которые им возместят только через какое-то время.

- В ходе совещания было рассмотрено несколько вариантов расчетов с перевозчиками. Это и авансирование с последующим перерасчетом, и оплата по факту оказанных услуг. Нам еще предстоит определиться, учитывая при этом интересы всех сторон. Наша общая задача - оказание социальных услуг, поэтому я думаю, что мы придем к правильному решению, - отметила министр социальной защиты населения края Светлана Петухова.

В то же время перед новой системой не стоит проблема контроля и учета льготников воспользовавшихся социальной транспортной картой — до последнего времени всегда вызывавшего жаркие споры между перевозчиками и социальными службами. С введением этой системы данные начнут поступать в сервисный центр в режиме онлайн. Оператор получит полную картину о всех поездках льготников и обо всех затратах, понесенных перевозчиками.

Кстати, подобное совещание с транспортниками уже на этой неделе пройдет и в Комсомольске-на-Амуре, там запуск новой услуги намечен на 1 октября.

Напомним, что социальная проездная карта вводится согласно краевому закону № 360 от 20 сентября 2018 года. Воспользоваться ей смогут порядка 368 тысяч человек. В их числе 86 тысяч - федеральные льготники и 282 тысячи - региональные.