Мы слишком увлеклись гигантоманией, а надо решать проблемы людей - Сергей Фургал

Главное, по словам Сергея Фургала, в Хабаровском крае наконец-то сформировано правительство, налажена система управления регионом, определены все цели и задачи, которые необходимо решить.

- Мы провели анализ, посмотрели, как живет сегодня Хабаровский край, даже на примере тех населенных пунктов, в которых я был, и стало ясно, что мы увлеклись гигантоманией - видим каких-то больших инвесторов, какие-то значимые стройки и абсолютно забыли, что край состоит из людей из небольших населенных пунктов, которые по сути сегодня заброшены. Людям, проживающим там, надо дать работу, чтобы они получали пусть и не очень высокую, но зарплату, - отметил губернатор. - Сегодня я вижу своей главной задачей дойти наконец до людей и начать заниматься населением.

Помочь в этом, по мнению губернатора, может в том числе и недавно утвержденная программа развития сельского хозяйства, преследующая две цели - увеличение собственного производства овощей, молока, мяса и прочих продуктов, и создание новых рабочих мест в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, правительством разработана программа развития Хабаровского края в целом.

- Мы через глав поселений, глав районов собрали всю информацию по всем, даже самым маленьким населенным пунктам, все проблемы, - подчеркнул Сергей Фургал. - Допустим, там нет колодца, там провода рвутся, или нет отопления. Все эти проблемы собраны в группы, распределены по степени важности и срочности: «экстренно», «первоочередные», «среднеочередные» и «долгосрочные» - под все это сегодня подбивается финансирование. Смотрим, где можно привлечь федеральные деньги, где можно взять «программные» средства. Все, что останется, будет финансироваться из краевого, районного и муниципального бюджетов. Люди должны увидеть улучшения.

Помимо этого, для улучшения качества жизни людей в крае в рамках майского указа президента разработано 46 программ, которые тоже разбиты по блокам, и за каждым закреплен заместитель председателя правительства, который будет нести за их выполнение персональную ответственность. Определены сроки и финансирование.

Крупные проекты тоже не забыты. Во время недавней поездки в Москву Сергей Фургал провел несколько рабочих встреч в правительстве России и договорился о решении проблем с нестабильной загрузкой двух крупнейших предприятий региона — Амурского судостроительного и авиационного заводов. Причем речь идет именно о гражданских заказах, с военными в рамках гособоронзаказа проблем нет. Дело дошло до того, что на заводах планируется крупные сокращения — около 80 человек на судостроительном и почти 300 на авиационном.

- Если говорить об авиастроителях, есть определенные контракты, которые завод выполняет. Однако пока это не позволяет говорить о четкой программе загрузки на несколько лет вперед. У федеральных властей есть понимание, как выходить из ситуации, - рассказал глава региона.

Что касается Амурского судостроительного завода, то для его дальнейшей стабильной работы и получения новых заказов потребуется докапитализация предприятия.

- Действующая загрузка судостроительного завода более или менее понятна. Завод выполняет ряд заказов. Это, в том числе - паромы, корветы, а также имеет перспективы для размещения краболовных траулеров. Однако, чтобы обеспечить стабильную работу завода, в том числе, по выполнению новых заказов – необходима его докапитализация. Речь идет о сумме около 14 млрд рублей, - отметил Сергей Фургал.

По словам губернатора, он не хотел бы забегать вперед, но сейчас прорабатываются два крупных заказа, которые смогут загрузить амурских корабелов минимум на 10 лет.