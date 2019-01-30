«Комсомолка» накормила голодных студентов в Хабаровске

Ежегодное мероприятие «Накорми голодного студента» прошло в ТРЦ «Южный парк» при поддержке КПРФ. Праздник объединил студентов вузов города, и тех, кто уже вышел во взрослую жизнь, но в душе навсегда остался студентом.

ПОДАРКИ В СТУДИЮ

Гостей и участников поприветствовал и поздравил с Днем российского студенчества пресс-секретарь хабаровского отделения КПРФ Евгений Попов.

- Я, как видите, почти ваш ровесник, сам не так давно закончил академию экономики и права. Поэтому все нюансы студенческой жизни известны мне, как говорится, не понаслышке. Бессонные ночи перед экзаменом, сложные предметы, невысокие стипендии. Но давайте о позитивном. Хотелось бы пожелать вам хорошей учебы и успешного ее окончания, а в счастливом будущем - найти работу вашей мечты, - сказал он.

Гвоздем праздничной программы стал традиционный конкурс бутербродов - излюбленного перекуса, а иногда и основного рациона студентов всех времен. Кто как не они, вечно спешащие то на лекции, то на вечеринки, знают толк в его приготовлении?

За победу в соревнованиях «Комсомолка» посулила суперпризы. На кону – три набора голодного студента: хлеб от «Салерма-ДВ», две палки колбасы - вареной и полукопченой от компании «Скиф», особенно тепло встреченные голодными гостями праздника, напитки для утоления жажды от компании Slavda - лидера по производству природной минеральной воды на Дальнем Востоке, соки и кетчупы от компании «Балтимор-Амур», с которым любое блюдо становится вкуснее, сертификат на одну тысячу рублей от службы доставки «Се и сразу» на заказ воков, роллов и пиццы, а также упаковка яиц от племптицезавода «Хабаровский». На неделю точно хватит. Ну, и, конечно, чтобы питать не только тело, но и ум студентов - книги из коллекции «Современные художники» от издательского дома «Комсомольская правда».

БУТЕРБРОДОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Сперва молодежь прошла отборочный тур. Те, в чьих студенческих билетах оказались цифры 2 и 5, как и в праздничной дате, стали участниками танцевального баттла - явление современное, но под музыкальные хиты, знакомые скорее поколению родителей сегодняшних студентов. Лучших танцоров зрители выбрали бурными аплодисментами и овациями. В следующих отборочных испытаниях конкурсанты пели на разных языках, рассказывали анекдоты про студентов, вспоминали крылатые фразы Владимира Ильича о нелегкой стезе учения.

Финалисты отборочного тура - счастливчики - были допущены к главной сцене вечера - столам, изобилующим продуктами для приготовления бутербродов. Мы позаботились о том, чтобы праздник живота удался на славу, и подготовили для кулинарного творчества участников лучшие ингредиенты: колбасные изделия «Скиф», хлеб от частных пекарен «Салерма-ДВ», свежие помидоры и огурцы, разнообразные соусы от «Балтимор-«Амур» и другие неотъемлемые составляющие вкусного, и главное сытного бутерброда - лучшего друга вечно голодного студента.

Животы в зале заурчали, а участники принялись за дело. Они разделились на две команды - мужскую и женскую. Теперь их задача - сделать как можно больше бутербродов из предложенного разнообразия продуктов. Парни готовили сурово по-мужски: пласты колбасы потолще, майонеза побольше, ну, а зелень - так, для декора. Девочки же постарались не забывать про эстетику, чтобы получилось и красиво, и сытно, и фигуре не слишком вредило.

ГОЛОДНЫМ НИКТО НЕ УШЕЛ

По итогам подсчета бутербродов стала очевидна победа женской команды - больше 30, в то время как парни не успели справиться и с десятком.

- Но это еще не конец. Теперь меняемся столами и уминаем то, что наготовили ваши конкуренты, - огорошил участников ведущий мероприятия Эдуард Грищук. - Минута вам!

Тут без группы поддержки уже не обошлось. Поэтому на помощь в уничтожении приготовленных бутербродов к участникам пришлось присоединиться оголодавшим друзьям из зрительного зала. Не без удовольствия, нужно отметить.

Осталось лишь определиться с победительницей конкурса бутербродов. Судьбу финала решил жребий. Девчонки, приготовившие в четыре руки более 30 бутербродов, сыграли в «камень, ножницы, бумага», и победительницей стала Олеся Таран.

- Студенчество - веселые годы! А то, что голодные - ерунда. У студентов столько энергии, что одного бутерброда действительно достаточно для подзарядки батарейки. Полноценно питаться не то чтобы нечем, скорее - некогда. И на учебу ведь успеть нужно, и на танцы тоже, - говорит финалистка.

А главный приз - увесистый пакет продуктов от партнеров мероприятия - пришелся для Олеси весьма кстати. На этой неделе она накроет праздничный стол в честь своего дня рождения. Кто знает, может, и бутербродами на студенческий лад гостей удивит?