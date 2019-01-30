На Сахалине будут судить мертвого педофила, который при жизни совратил двух девочек

51-летний сахалинец работал дворником в одной из местных школ города Оха. Ни родителей, ни семьи, ни детей у него не было. Жил, да работал. Случилось все в сентябре 2017 года. Он гулял в городском парке и увидел двух девочек 6 и 7 лет. Подружки не были с ним знакомы. Мужчина подозвал их и предложил собрать ягоды. Те, в силу возраста и присущей ему наивности, согласились. Там в парке, скрывшись от прохожих, он совратил обеих.

Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших».

Подозреваемого вычислили сразу. Да и он свою вину не отрицал, сразу написал явку с повинной. Дворника поселили в СИЗО и продолжили расследование уголовного дела. Однако через год 27 декабря 2018 года он скончался в следственном изоляторе от заболевания. О диагнозе правоохранители не распространяются.

Казалось, нет человека - не дела, но нет. Из-за того, что у погибшего обвиняемого нет родственников, нужно было определиться с законными представителями фигуранта. Именно они должны были решить - закрывать делопроизводство или нет. В данном случае ответственность легла на плечи органов опеки.

- Они занимаются не только защитой прав детей, но и простых граждан. По их инициативе уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Ольга Чебыкина, руководитель пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - Лишь суд может признать обвиняемого виновным или не виновным.

Только тогда, когда вина мертвого обвиняемого будет доказана, уголовное дело прекратят. Причина логична и понятна - сажать за решетку некого.