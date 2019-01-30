«Первоходам» предоставляется общежитие: в Хабаровском крае открылось уникальное учреждение для работящих преступников

РЕЖИМ: «ЛЕГЧЕ ЛЕГКОГО»

Двухэтажное кирпичное общежитие с просторными комнатами на четыре и восемь человек, сверкающие белизной душевые, решетки - только на окнах первого этажа, туалеты с отдельными кабинками, прачечная с современными машинками-автоматами, столовая с миковолновкой и электрическими чайниками.

решетки в исправительном центре есть только на окнах первого этажа, колючей проволоки нет совсемФото: Борис КОКУРИН

От обычного общежития этот исправительный центр отличает только наличие карцера, усиленная охрана на входе и высокий забор, в котором прорезана калитка со специальным электронным замком. Да, пожалуй, еще то, что все работники здесь имеют звания и носят форму Федеральной службы исполнения наказаний. Карцер кстати тоже представляется страшным только по названию. Кровати здесь стационарные, неубираемые, унитаз, умывальник, стол, стул, батареи центрального отопления, большое светлое окно — совсем не так, как в колонии.

Еще одно отличие от нормального общежития - здесь есть карцерФото: Борис КОКУРИН

Тем не менее, жить здесь будут именно уголовные преступники — те, кто впервые нарушил закон (раньше говорили — оступился).

- Наш центр - это альтернатива лишению свободы, те, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести или тяжелой, но впервые, приговоренные судом к принудительным работам, будут нашими обитателями, - рассказывает Олеся Кузьмина, начальник изолированного участка функционирующего как исправительный центр при ИК-7. - Также к нам могут попасть люди, которым суд смягчил наказание и кто отсидел больше двух третей своего срока в колонии. Здесь все они будут искупать свою вину перед обществом принудительными работами. Суд назначит, сколько они должны будут выплачивать государству, обычно это от пяти до двадцати процентов от заработка, остальное уйдет на оплату долгов через судебных приставов, если такие имеются, коммунальных услуг, проезда к месту работы, питания и прочее. На работу они будут ездить без нашего сопровождения, как обычные граждане. Здесь они будут находиться ночью и в выходные дни. Сроки пребывания в центре от двух месяцев, до пяти лет.

Карцер внутри больше напоминает обычную комнату, с кроватью, центральным отоплением и всеми удобствамиФото: Борис КОКУРИН

Четверть заработка поступает на личный счет преступника. Рабочие места предоставляет администрация города, пока они готовы трудоустроить преступников только на низкоквалифицированую работу — мести улицы, убирать снег, благоустраивать территорию. Впрочем, если здесь появятся люди, имеющие хорошую профессию, без места они не останутся - мастера нужны везде. К тому же ведутся переговоры и с другими организациями. Администрация колонии будет взаимодействовать с центом занятости и, как только там появится вакансия для заключенного, он будет трудоустроен по своей профессии.

Это первый такой центр в Хабаровском крае и второй на Дальнем ВостокеФото: Борис КОКУРИН

КНУТ И ПРЯНИК

Самое «вкусное» в исправительном центре - отбыв здесь треть срока и зарекомендовав себя с самой лучшей стороны, преступник может выйти «на свободу» — жить у себя дома (если местный), вместе с семьей, контролировать его будут по месту работы. Также заключенным здесь положен отпуск — 18 календарных дней раз в год. Правда, во Вьетнам или Таиланд (как и вообще за границу) выехать не получится, а вот в другой город или даже регион — пожалуйста.

Все работники центра - сотрудники УФСИН, и контролируют жизнь заведения днем и ночьюФото: Борис КОКУРИН

- Это инициатива правительства Российской Федерации, данный вид наказания прописан в уголовном кодексе, но не применялся, потому что таких центров в стране еще пару лет назад не было. Этот центр первый в Хабаровском крае и второй на Дальнем Востоке. Людям нужна социализация, нужен стимул, чтобы стремиться на свободу и больше сюда не возвращаться, - подчеркивает Сергей Жаткин, заместитель начальника УФСИН России по Хабаровскому краю. - Людям дают шанс реабилитироваться, кроме того, он не будет погружен в криминальную среду, которая есть в колониях.

В центре есть столовая в которой можно готовить еду самомуФото: Борис КОКУРИН

Кроме пряника есть еще и кнут. Работы не случайно называются принудительными — не вышел — минус, работаешь плохо — второй, не пришел в «общежитие» и не отметился вовремя — еще один. Три минуса - потом суд и добро пожаловать в обычную колонию. Благо она тут недалеко - буквально за забором, опутанным колючей проволокой.

В душевой можно не только помыться, но и постирать бельеФото: Борис КОКУРИН

Территорию Комсомольской ИК-7 отлично видно со второго этажа центра и это своеобразная мера профилактики правонарушений. Всегда можно сравнить как здесь и как там - на настоящей зоне строгого режима. Обязательная, строгоконтролируемая трудотерапия - одно из главных отличий исправительного центра от колонии-поселения, где можно отлынивать от работы, при этом не нарушая режим и досиживая до конца срока.

На первом этаже будут жить женщины - по четыре в комнате, на втором мужчины - по восемь человекФото: Борис КОКУРИН

Первые посетители пойдут уже в феврале, центр рассчитан на 65 человек из них 8 женщин. Сейчас прорабатывается вопрос открытия такого центра в Хабаровске, пока возникают проблемы с помещением — по условиям оно должно принадлежать УФСИН, городская власть поделиться таким пока не готова.