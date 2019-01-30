2019-01-30T12:16:23+03:00
Происшествия

Полсотни рыбаков оторвались от льдины в заливе Мордвинова на Сахалине

Спасательная операция продолжается до сих пор [фото, видео]
Элина ОГАНЕСЯН
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Зимняя рыбалка едва не обернулась трагедией для почти 50 жителей Сахалина.Зимняя рыбалка едва не обернулась трагедией для почти 50 жителей Сахалина.Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области
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О чрезвычайном происшествии стало известно сегодня, 30 января, днем. Дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова десятки рыбаков оторвались от льдины. Припай начал разрушаться на небольшие глыбы неподалеку от мыса Свободный.

Сотрудники ГИМС сперва подали звуковые и световые сигналы, чтобы люди поняло - лед треснул и уже даже тронулся с места. Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Сотрудники ГИМС сперва подали звуковые и световые сигналы, чтобы люди поняло - лед треснул и уже даже тронулся с места.Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

К счастью, в это время там находился сотрудник ГИМС, который увидел, что лед треснул. Он подал звуковые и световые сигналы всем тем, кто в это время ловил рыбу и не замечал, что вскоре они могут оказаться в километре от берега на отколовшейся льдине. Некоторые, увидев и услышав сигналы SOS, самостоятельно добрались до устойчивой суши. Другим же просто не удалось спастись самими из-за того, что льдина слишком далеко отошла от крепления. Пришлось вызывать подмогу. Сотрудники ведомства в составе 18 человек, вооружились судном на воздушной подушке «Хивус».

Полсотни рыбаков оторвались от льдины в заливе Мордвинова на Сахалине.

- Более 30 человек из числа тех, кто не смог самостоятельно покинуть лед, уже доставлены на берег. В настоящее время спасатели продолжают обследование акватории залива, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Александр Ивельский, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Сахалинской области. - По нашим прогнозам, спасательная операция продлится до того, как начнет темнеть. За это время сотрудники ГИМС обследуют все участки и выяснят, если ли еще те, кому нужна помощь. В очередной раз хочется напомнить о том, что безопасным для зимней рыбалки являются реки и озера, но не море.

Для того, чтобы вытащить из ледового заточения рыбаков, спасатели вооружились суднами. Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Для того, чтобы вытащить из ледового заточения рыбаков, спасатели вооружились суднами.Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Как сообщает пресс-служба ДВРПСО, спасатели помогли выбраться из ледового заточения еще порядка 20 человек, которые были не так далеко от берега.

К спасательной операции подключились еще и местные жители, и предприниматели.

Спасательная операция продолжается, пока неизвестно, остался ли еще хоть кто-то на плавающей в открытом море льдине. Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Спасательная операция продолжается, пока неизвестно, остался ли еще хоть кто-то на плавающей в открытом море льдине.Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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