Истощенного мертвого тигра нашли у дороги в Хабаровском крае
Третьего февраля в километре от поселка Сита в районе имени Лазо местные жители нашли лежащего на земле тигра без внешних признаков жизни. На место незамедлительно направились сотрудники полиции, комитета охотничьего хозяйства и специалисты Центра «Амурский тигр». Прибыв на место, оперативной группе только оставалось констатировать смерть животного. По предварительному заключению специалистов, зверь пострадал не от рук браконьеров. Скорее всего, погиб от болезни, но и эти выводы пока слишком преждевременны.
-Тигр погиб в возрасте примерно 4-5 лет. По внешним признакам, около недели назад, потому что его запорошило снегом, осадков в этой местности не было давно, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Олег Егорушкин заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды края. – Самец был сильно истощен, поэтому было предположение, что смерть наступила в результате заболевания. Животное направили в отделение полиции в поселке Переясловка. В скором времени его отправят на экспертизу в Приморье, где по результатам анализов станет ясно, от чего именно погиб тигр.
Истощенного мертвого тигра нашли у дороги в Хабаровском крае.Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
Ситуация находится на контроле Центра «Амурский тигр». Там пока тоже не торопятся делать однозначные выводы на счет причин смерти животного.
- До проведения комплексной экспертизы вопрос, какой характер носит смерть тигра – насильственный или естественный - остается открытым. И только после нее мы сможем понять, что же произошло с тигром, - комментирует случившееся Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». - В настоящее время сотрудники полиции и комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края собирают недостающие улики, которые помогут установить все обстоятельства произошедшей трагедии.
Разумеется, если выяснится, что тигр погиб от рук человека, следователи возбудят уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU