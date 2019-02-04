Третьего февраля в километре от поселка Сита в районе имени Лазо местные жители нашли лежащего на земле тигра без внешних признаков жизни. На место незамедлительно направились сотрудники полиции, комитета охотничьего хозяйства и специалисты Центра «Амурский тигр». Прибыв на место, оперативной группе только оставалось констатировать смерть животного. По предварительному заключению специалистов, зверь пострадал не от рук браконьеров. Скорее всего, погиб от болезни, но и эти выводы пока слишком преждевременны.

-Тигр погиб в возрасте примерно 4-5 лет. По внешним признакам, около недели назад, потому что его запорошило снегом, осадков в этой местности не было давно, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Олег Егорушкин заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды края. – Самец был сильно истощен, поэтому было предположение, что смерть наступила в результате заболевания. Животное направили в отделение полиции в поселке Переясловка. В скором времени его отправят на экспертизу в Приморье, где по результатам анализов станет ясно, от чего именно погиб тигр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/689809" frameborder="0"></iframe> Истощенного мертвого тигра нашли у дороги в Хабаровском крае.Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Ситуация находится на контроле Центра «Амурский тигр». Там пока тоже не торопятся делать однозначные выводы на счет причин смерти животного.

- До проведения комплексной экспертизы вопрос, какой характер носит смерть тигра – насильственный или естественный - остается открытым. И только после нее мы сможем понять, что же произошло с тигром, - комментирует случившееся Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». - В настоящее время сотрудники полиции и комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края собирают недостающие улики, которые помогут установить все обстоятельства произошедшей трагедии.

Разумеется, если выяснится, что тигр погиб от рук человека, следователи возбудят уголовное дело.