2019-02-04T05:06:56+03:00
Происшествия

Истощенного мертвого тигра нашли у дороги в Хабаровском крае

Специалисты пока не уверены, погибло ли животное от рук человека или из-за болезни [видео]
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Истощенного мертвого тигра нашли у дороги в Хабаровском краеИстощенного мертвого тигра нашли у дороги в Хабаровском краеФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
Изменить размер текста:

Третьего февраля в километре от поселка Сита в районе имени Лазо местные жители нашли лежащего на земле тигра без внешних признаков жизни. На место незамедлительно направились сотрудники полиции, комитета охотничьего хозяйства и специалисты Центра «Амурский тигр». Прибыв на место, оперативной группе только оставалось констатировать смерть животного. По предварительному заключению специалистов, зверь пострадал не от рук браконьеров. Скорее всего, погиб от болезни, но и эти выводы пока слишком преждевременны.

-Тигр погиб в возрасте примерно 4-5 лет. По внешним признакам, около недели назад, потому что его запорошило снегом, осадков в этой местности не было давно, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Олег Егорушкин заместитель начальника отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства минприроды края. – Самец был сильно истощен, поэтому было предположение, что смерть наступила в результате заболевания. Животное направили в отделение полиции в поселке Переясловка. В скором времени его отправят на экспертизу в Приморье, где по результатам анализов станет ясно, от чего именно погиб тигр.

Истощенного мертвого тигра нашли у дороги в Хабаровском крае.Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Ситуация находится на контроле Центра «Амурский тигр». Там пока тоже не торопятся делать однозначные выводы на счет причин смерти животного.

- До проведения комплексной экспертизы вопрос, какой характер носит смерть тигра – насильственный или естественный - остается открытым. И только после нее мы сможем понять, что же произошло с тигром, - комментирует случившееся Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». - В настоящее время сотрудники полиции и комитета охотничьего хозяйства минприроды Хабаровского края собирают недостающие улики, которые помогут установить все обстоятельства произошедшей трагедии.

Разумеется, если выяснится, что тигр погиб от рук человека, следователи возбудят уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Пассажир автобуса, разбившегося под Калугой: "Было страшно, дети кричали. А через несколько секунд нас выбросило на обочину"
Хореограф детского ансамбля "Колибри" Елена Миронова рассказала корреспонденту "КП" подробности страшного ДТП, в котором погибли семь человек [фото, видео, обновляется]
Новости 24
Свиней в Хабаровском крае прививают от ящура
Хабаровчанин ограбил магазин со спящей и пьяной продавщицей
Каждому району Хабаровска обещают по скверу в год
Тотальные рейды мясных магазинов проходят в Хабаровском крае из-за вспышки ящура
В Хабаровском крае вор со стажем обокрал сестру
Погода в Хабаровске на 4 февраля 2019 года: днем до -19, небольшой снег
Машина есть? А если найдем? Приставы, притворившись покупателями, арестовали транспорт должника
В Хабаровском крае пожилой безработный стащивший лодочный мотор
Забывчивый директор из Хабаровска лишился свободы
В Хабаровском крае летчики- истребители отработали перехваты нарушителей
Силовики в Хабаровске сыграли на бильярде
Погода в Хабаровске на 3 февраля 2019 года: днем до -8, без осадков
В Хабаровском крае бывший заключенный соблазнился чужими деньгами
Еще один ветхий дом снесут в Хабаровске
Троих мужчин отправили в тюрьму за нападение на женщин в Хабаровске
Больного ребенка из Бикина доставили санрейсом в Хабаровск
В Хабаровске детей запустили в космос
Погода в Хабаровске на 2 февраля 2019 года: днем до -12 градусов, без осадков
Вместо аварийного барака хабаровчанам отстроят высотку
Акции «КетаМарафон» и «Свободу лососю!» напомнят об исчезающей в Хабаровском крае рыбе
Хабаровских школьников научат писать письма
Заплати за воду: хабаровчанам предлагают «умные колонки»
Защитников блокадного Ленинграда поздравили в Хабаровском крае