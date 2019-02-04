2019-02-04T12:49:46+03:00
Происшествия

Титулованный боксер изнасиловал подростка и девушку в Хабаровске

Преступления подающий надежды студент совершил с интервалом в один день, третьей женщине удалось от него сбежать
Элина ОГАНЕСЯН
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Титулованный боксер изнасиловал подростка и девушку в ХабаровскеТитулованный боксер изнасиловал подростка и девушку в ХабаровскеФото: Борис КУДРЯВОВ
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ОХОТА НА КРАСИВЫХ

Подающий надежды 21-летний боксер учится на втором курсе одного из вузов Хабаровска. С детства парень занимал призовые места на различных соревнованиях по боксу, поэтому, когда окончил школу, был твердо уверен в том, что станет тренером. Скорее всего, мечта так и останется мечтой.

Карьера треснула по швам прошлым летом. В августе 2018 он вышел из дома в черной одежде, надел кепку и пошел гулять. На одной из улиц он увидел девочку-подростка. Она сильно понравилась боксеру, и он решил проследить за ней. Когда хабаровчанка зашла в подъезд многоквартирного дома, он пошел за ней. Там студент изнасиловал ее. Девочке удалось дотянуться ногой до двери и ударить по ней. Парень испугался, что его поймают с поличным, пулей вылетел из подъезда и сбежал.

ТИТУЛЫ ПРОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Говорить об угрызениях совести не пришлось. Новый день – новая жертва. На этот раз он блуждал по улицам Индустриального района. Там его привлекла уже ровесница. Спортсмен затащил ее в кусты и также попытался изнасиловать. Однако девушке удалось сбежать и попросить о помощи случайных прохожих. И на этот раз злоумышленнику удалось скрыться.

День третий. Думаете, спортсмен остановился? Нет. Снова вышел на «охоту». Он увидел женщину в автобусе. Хабаровчанка также внешне ему очень понравилась. Боксер проследил за ней вплоть до квартиры, затем ворвался в дом и изнасиловал ее.

После того, как все трое обратились в отделение полиции, студента задержали. Ему предъявили обвинение сразу по трем статьям: «Насильственные действия сексуального характера», «Покушение на изнасилование» и «Нарушение неприкосновенности жилища».

- Подозреваемый свою вину признал в полом объеме, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Владимир Подрезов, старший помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска. – Преступления совершал, с его слов, на фоне сексуального возбуждения. Хотел удовлетворить свои потребности. В университете его характеризуют положительно: учится хорошо, общительный, отзывчивый. Экспертиза показала, что он полностью вменяем, никаких отклонений у него нет.

До приговора суда он будет находиться в СИЗО. К слову, уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу. По совокупности совершенных преступлений боксеру грозит больше 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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