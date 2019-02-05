Многопрофильный медицинский центр «СНЕГИРИ»: качественное лечение с «пятизвездочным» сервисом

Стереотипы о больницах и поликлиниках, куда не так-то хочется идти из-за неприветливых регистраторов и бесконечных очередей, с каждым годом все быстрее удаляются в прошлое. Во многом благодаря тому, что в Хабаровске открываются медицинские центры с действительно первоклассным сервисом.

Об одном из таких многие хабаровчане знают не понаслышке — многопрофильный медицинский центр «СНЕГИРИ». Он открыл свои двери для пациентов в 2015 году и зарекомендовал себя как клиника с особенным сервисом.

Центр оказывает медицинские услуги более чем по 30 направлениям, среди которых: гинекология, урология, стоматология, диагностика, хирургия, неврология, кардиология, терапия и дневной стационар.

Комфорту пациентов здесь уделяют пристальное внимание — кажется, что все крутится только вокруг вас. Именно ради качественного лечения и такого сервиса люди и приезжают в «СНЕГИРИ» даже из других городов и регионов.

Современные технологии, новейшее медицинское оборудование, высококвалифицированные специалисты в красивом дизайнерском интерьере — вы почувствуете себя желанным гостем уже с порога, едва попав в зал ожидания, где любезный персонал предложит вам чай или кофе, можно даже фильм посмотреть (вернее, начать, ведь долго скучать в приемной вам не придется). Затем вас передадут в надежные руки специалиста, к которому вы записывались на прием.

Сотрудники медицинского центра «СНЕГИРИ» сами признаются, что они перфекционисты, которые постоянно стремятся к идеалу. Главное, считают они - быть доброжелательными, сострадательными к чужой боли, уметь найти правильный подход к каждому пациенту и сделать его здоровым, а значит счастливым.

Медицина будущего уже здесь!

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