Из-за схода поезда с путей в Хабаровском крае пассажиров пересадят на автобус

ЧП на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук Дальневосточной железной дороги произошло рано утром 6 февраля. По данным специалистов, 27 полувагонов груженых углем ушли под откос, повредив 250 метров пути и сбив три опоры электропередач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/690333" frameborder="0"></iframe> «Путейцы в шоке!»: Появилось видео с места крушения поезда в Хабаровском крае.Комсомольская правда

Сейчас на месте аварии идут восстановительные работы, туда прибыли специальные ремонтные поезда. Несмотря на это, движение пассажирских поездов не прерывается.

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда

- Пассажирский поезд №364 сообщением Тында – Комсомольск-на-Амуре в настоящее время следует согласно расписанию, - сообщила Инна Пепеляева, руководитель пресс-службы ДВЖД. - После его прибытия к барьерному месту, на станцию Дуссе-Алинь, 40 пассажиров пересадят в три автобуса и перевезут до станции Сулук. Затем, на специально сформированном поезде из двух вагонов, пассажиры будут отправлены далее по маршруту.

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда

Прибытие поезда в конечный пункт - в Комсомольск-на-Амуре - планируется согласно графику.

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда

- Со своей стороны транспортный прокурор Комсомольска начал проверку законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, - сообщили в ведомстве.

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда

Причина происшествия сейчас выясняется. В ДВЖД предполагают, что аварийный участок железнойдороги приведут в порядок уже на следующий день.