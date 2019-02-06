Из-за схода поезда с путей в Хабаровском крае пассажиров пересадят на автобус
ЧП на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук Дальневосточной железной дороги произошло рано утром 6 февраля. По данным специалистов, 27 полувагонов груженых углем ушли под откос, повредив 250 метров пути и сбив три опоры электропередач.
«Путейцы в шоке!»: Появилось видео с места крушения поезда в Хабаровском крае.Комсомольская правда
Сейчас на месте аварии идут восстановительные работы, туда прибыли специальные ремонтные поезда. Несмотря на это, движение пассажирских поездов не прерывается.
В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда
- Пассажирский поезд №364 сообщением Тында – Комсомольск-на-Амуре в настоящее время следует согласно расписанию, - сообщила Инна Пепеляева, руководитель пресс-службы ДВЖД. - После его прибытия к барьерному месту, на станцию Дуссе-Алинь, 40 пассажиров пересадят в три автобуса и перевезут до станции Сулук. Затем, на специально сформированном поезде из двух вагонов, пассажиры будут отправлены далее по маршруту.
В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда
Прибытие поезда в конечный пункт - в Комсомольск-на-Амуре - планируется согласно графику.
В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда
- Со своей стороны транспортный прокурор Комсомольска начал проверку законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, - сообщили в ведомстве.
В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда
Причина происшествия сейчас выясняется. В ДВЖД предполагают, что аварийный участок железнойдороги приведут в порядок уже на следующий день.
В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда
ИСТОЧНИК KP.RU