2019-02-06T12:59:59+03:00
Общество

Из-за схода поезда с путей в Хабаровском крае пассажиров пересадят на автобус

Сейчас на путях идут восстановительные работы, на место прибыли ремонтные поезда ДВЖД [видео]
Борис КОКУРИН
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Не смотря на ЧП пассажирские поезда идут через поврежденный участок путиНе смотря на ЧП пассажирские поезда идут через поврежденный участок путиФото: Комсомольская правда
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ЧП на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук Дальневосточной железной дороги произошло рано утром 6 февраля. По данным специалистов, 27 полувагонов груженых углем ушли под откос, повредив 250 метров пути и сбив три опоры электропередач.

«Путейцы в шоке!»: Появилось видео с места крушения поезда в Хабаровском крае.Комсомольская правда

Сейчас на месте аварии идут восстановительные работы, туда прибыли специальные ремонтные поезда. Несмотря на это, движение пассажирских поездов не прерывается.

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дороге Фото: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда

- Пассажирский поезд №364 сообщением ТындаКомсомольск-на-Амуре в настоящее время следует согласно расписанию, - сообщила Инна Пепеляева, руководитель пресс-службы ДВЖД. - После его прибытия к барьерному месту, на станцию Дуссе-Алинь, 40 пассажиров пересадят в три автобуса и перевезут до станции Сулук. Затем, на специально сформированном поезде из двух вагонов, пассажиры будут отправлены далее по маршруту.

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дороге Фото: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда

Прибытие поезда в конечный пункт - в Комсомольск-на-Амуре - планируется согласно графику.

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дороге Фото: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда

- Со своей стороны транспортный прокурор Комсомольска начал проверку законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, - сообщили в ведомстве.

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дороге Фото: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда

Причина происшествия сейчас выясняется. В ДВЖД предполагают, что аварийный участок железнойдороги приведут в порядок уже на следующий день.

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дороге Фото: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в Верхнебуреинском районе сегодня ранним утром произошло ЧП на железной дорогеФото: Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU

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