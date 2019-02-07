Почему «мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год

СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ

С 1 января 2019 года страна должна была перейти на новую систему обращения с коммунальными отходами, а плата за их вывоз должна была вынестись в отдельную строку в квитанциях. Но случилось это не во всех регионах России, в этот список попал и Хабаровский край.

Суть реформы, в двух словах, сводится к тому, что мусор можно будет складировать только на полигонах из специального реестра, а вывоз отходов берет на себя одно предприятие, так называемый региональный оператор.

НИ ПОЛИГОНОВ, НИ ДОРОГ

В Хабаровском крае с подготовкой к вступлению в реформу продвинулись основательно: уже был выбран региональный оператор, установлены тариф за вывоз мусора и норматив накопления. Однако по ряду причин регион не может гладко войти в эпоху «мусорного передела» и власти воспользовались правом отсрочить реформу в крае.

Одна из таких причин - нехватка аккредитованных полигонов. Всего в Хабаровском крае их два: в районе имени Лазо и в Советской Гавани. А в некоторых районах нет не то, что полигона - дорожной инфраструктуры, чтобы вывозить мусор.

- С местными администрациями сейчас ведется работа, чтобы придать юридический статус местам, куда исторически жители сел, поселков выбрасывали мусор. Это будут площадки для временного складирования отходов с последующей их рекультивацией, - рассказал Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края.

Еще одна явная проблема - отсутствие абонентской базы. То есть нет четкого понимания: сколько на самом деле людей живет в частном секторе. Также непонятно, насколько объективен определенный норматив накопления мусора. Напомним, что на одного проживающего в многоквартирном доме приходится 22,6 килограмма в месяц, для коттеджей и частных домов этот показатель другой - 26,17 килограмма отходов.

Возможно, данный показатель будет скорректирован - в течение года ответственные за вывоз мусора будут мониторить этот момент.

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН

- Еще было очень много споров и рассуждений, как взимать плату за вывоз мусора - по количеству прописанных в квартире и частном доме людей либо с квадратного метра. Гражданам, которые проживают в больших коттеджах, пришлось бы достаточно много платить за вывоз мусора. Я считаю, что вопрос нужно вынести на публичное обсуждение, - озвучил еще одну проблему господин Тюрин.

Таким образом, было принято решение не вступать в «мусорную реформу». Договор с региональным оператором был расторгнут по обоюдному согласию сторон и вывоз мусора остается в составе платы за содержание жилого помещения. Автоматически считаются расторгнутыми и договоры с региональным оператором.

- С самого начала у нас было лишь два лицензированных полигона, куда должен был свозиться мусор со всего края. Именно из-за расходов на транспортировку могло возникнуть удорожание. Кроме того, получилось, что не везде эти расходы можно включить в тариф. Теперь же поправки в закон разрешили оборудовать временные места накопления вблизи населенных пунктов, и хотя бы одна проблема будет решена, - отметил министр ЖКХ.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Нового регионального оператора будут выбирать по конкурсу в ноябре 2019 года. В целом в течение всего следующего года в регионе предстоит аккредитовать 80 площадок под работу с отходами. В будущем на них могут возвести объекты для сортировки, переработки и захоронения мусора.