2019-02-07T08:46:44+03:00
Общество

«У самовыдвиженцев шансов больше»: эксперты о грядущих выборах в Хабаровском крае

Специалисты оценили расстановку политических сил в регионе
Марина КАЛИНИНА
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«У самовыдвиженцев шансов больше»: эксперты о грядущих выборах в Хабаровском крае«У самовыдвиженцев шансов больше»: эксперты о грядущих выборах в Хабаровском краеФото: Иван МАКЕЕВ
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В Хабаровске прошло заседание политического клуба на тему «Выборы 2019: расстановка сил и электоральные предпочтения». Участники круглого стола обсудили шансы политических партий и независимых кандидатов на парламентских выборах 8 сентября 2019 года.

Текущие электоральные предпочтения жителей региона отразил масштабный социологический опрос, проведенный в ноябре 2018 года.

- Сейчас доверие к ЛДПР примерно на уровне 29%, партии «Единая Россия» - 25%, КПРФ - 12%, «Справедливая Россия» - 3,5%. При этом 39% жителей края вообще никаким партиям не верят. Это типично. У нас всегда около 40% электората на выборы не ходит, дистанцируется от политики», - озвучил результаты опроса заведующий научно-исследовательской лабораторией Дальневосточного института управления - филиала РАНХиГС Юрий Березутский.

Он предположил, что кандидатам от политических партий на предстоящих выборах будет очень сложно, потому что в сентябре 2018 года электорат почувствовал свое влияние на результаты выборов, что значительно всколыхнуло явку. По мнению господина Березутского, больше шансов на победу в сентябре у представителей неполитических партий и самовыдвиженцев, имеющих за спиной груз реальных дел.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что среди избирателей растет спрос на ответственных лидеров. Как отметил спикер хабаровской городской думы Сергей Савков, лидеры общественного мнения кандидатами на выборы пойдут больше от себя, чем от партий.

- Мы готовы на своей площадке рассмотреть разных кандидатов. Мы ушли от формулы 50/50 и не собираемся возвращаться к партийным спискам. На уровне городской думы взаимодействие депутатов различных партий вполне продуктивное - говорим на одном языке, - сказал Савков.

По мнению автора и ведущего программы «Буква Закона» на радио «Восток России» Константина Бубона, проблема партий в том, что электорат воспринимает их как монолит.

- Да, люди будут голосовать за личность, а не партию. Но это не панацея. Полностью болезнь будет излечена, когда избиратели будут твердо понимать разницу между партиями и выражать свою оппозиционность путем перехода от партии к партии, а не скачками от провластной к антивластной позиции. Межпартийная дискуссия должна быть публичной, чтобы люди могли понимать разницу между ними. Выиграет тот, кто не только не будет скрывать партийную принадлежность, но и сможет объяснить людям свою отличность от других, - высказал свою позицию Константин Бубон.

Напомним, что 8 сентября 2019 года состоится единый день голосования в Хабаровском крае. Жители региона выберут депутатов краевого парламента, пройдут выборы в городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, также жители города Юности проголосуют за главу администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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