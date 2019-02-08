«Дальневосточный гектар» скоро станет платным

За три года реализации проекта «Дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование передано около 9 тысяч земельных участков на территории Хабаровского края. По условиям программы, у получателей земельных наделов есть пять лет на их освоение. Далее за гектары придётся платить земельный налог или арендную плату - кто что выберет. Или, в крайнем случае, вернуть обратно, если планы по освоению так и не воплотятся в жизнь.

Сколько будет стоить дальневосточный гектар, когда перестанет быть бесплатным, выясняла корреспондент «Комсомольской правды».

Проект «Дальневосточный гектар» стартовал в июне 2016 года. Возможность получить от государства бесплатную землю под агробизнес или строительство семейного особняка соблазнила тогда многих, вызвав ажиотаж. Но срок безвозмездного пользования ограничен. Для тех, кто взял гектары в числе первых, он истекает уже в 2021 году. А в текущем им предстоит подать декларацию - отчитаться, как проходит процесс освоения земли.

ТРИ МЕСЯЦА НА ОТЧЕТ

По словам консультанта министра Хабаровского края - уполномоченного по вопросам «Дальневосточного гектара» Андрея Примака, декларацию должны подать все получатели гектара, вне зависимости от того, осваивает пользователь свою землю или нет. На подачу документа отведено три месяца с момента истечения трехлетнего срока действия договора.

- Допустим, договор заключен 15 октября 2016 года. Три года ему исполняется 15 октября 2019-го. Значит, декларация должна быть подана строго с 15 октября 2019 до 15 января 2020 года, - говорит Андрей Примак. - Не раньше и не позже.

Форма декларации уже утверждена. Владельцы земельных наделов должны указать одну из четырех категорий использования участка - капитальное строительство, растениеводство, животноводство, или иное - и процент освоения. Например, вспахано 50% земли. Если на участке возводится дом, можно предоставить разрешение на строительство или акт ввода жилого объекта в эксплуатацию, его кадастровый номер.

- На сегодняшний день 27% пользователей еще не определились с видом деятельности. Сейчас, при подаче декларации, он должен быть заявлен в обязательном порядке, иначе документ принят не будет, - объясняет Андрей Примак. - А если декларация не поступит в трехмесячный срок, будет назначена проверка, которая однозначно выявит, что участок используется не по назначению, раз вид не заявлен. Его владелец получит административный штраф и лишится возможности получить свой гектар в собственность или аренду по истечению пятилетнего срока. Поэтому декларацию подавать нужно в любом случае, даже если владелец на участок ещё даже не заходил.

Размеры штрафных санкций варьируются. Например, неиспользование сельхозземель в течение трех лет обойдется в сумму не менее 3 тысяч рублей. Неиспользование участка под жилищное строительство — не менее 20 тысяч.

По словам специалиста, гектарщики начали подавать декларации уже сейчас, раньше срока. Эти документы не пойдут в зачет, поскольку ни одному договору о передаче земли в безвозмездное пользование ещё не исполнилось три года.

Подать декларацию нужно в уполномоченный орган, с которым заключен договор, — администрацию поселения, района или управление лесами. Сделать это можно как лично, так и через МФЦ в любом регионе России или по почте.

ВЕРНУТЬ ВСЕГДА УСПЕЕТЕ

Среди 9 тысяч пользователей дальневосточного гектара, естественно, есть те, кто свои возможности переоценил. В этом случае гектар можно вернуть, как это уже сделали около 200 человек, взявшие землю в Хабаровском крае. Однако специалисты рекомендуют не торопиться, ведь реализовать свое право на дальневосточный гектар гражданин может лишь раз.

- Пока закон не предусматривает возможность выбрать другой участок, если первый оказался непригоден для освоения. А таких очень много, потому что люди выбирали землю наугад. На карте все гектары одинаковые, а на деле оказалось, что где-то болото, где-то склон, где-то зона подтопления, на которой нельзя строить. Но мы рекомендуем гражданам пока не отказываться от участков, потому что закон действует до 2035 года и в него могут внести поправки, чтобы у граждан было право отказаться от одного гектара и выбрать другой.

ПОЧЕМ БЕСПЛАТНЫЙ ГЕКТАР?

Для тех, кто не собирается расставаться с полученными гектарами, очередной час «Х» настанет через 4,5 года с момента заключения договора. Им необходимо будет подать заявление о предоставлении земельного участка в собственность или аренду.

Выбор зависит от намерений землепользователя. Тем, кто хочет в перспективе продать свой участок или завещать, лучше брать его в собственность. С арендой эти операции усложняются, поскольку проводятся через администрацию со всеми бюрократическими нюансами. Арендная плата не может превышать стоимости налога, но может оказаться дешевле. Сумма зависит от коэффициентов для ряда территорий, которые устанавливают местные администрации.

Владелец земельного участка, взятого по программе «Дальневосточный гектар», через пять лет будет платить налог на него по той же ставке, что и сосед, у которого земля в собственности не первое десятилетие.

- Стоимость налога зависит от размера участка и вида деятельности, который на нем ведется. В качестве примера мы рассчитали земельный налог на один гектар в районе имени Лазо. Если земля предназначена для растениеводства, собственник будет платить за нее 85 рублей в год, для животноводства - 200, садово-огородное хозяйство - 375. Участок, на котором построен индивидуальный жилой дом, обойдется в 3 500 рублей в год, а гектар земли под предпринимательскую деятельность - 150 000 рублей, - сообщил Андрей Примак.

Внушительный размер платежа для предпринимателей, по словам специалиста, оправдан и не должен пугать, ведь люди, планирующие бизнес на дальневосточном гектаре, изначально рассчитывают площадь, которая необходима им под строительство торговых объектов. Не обязательно же брать целый гектар. Например, житель Бикина оформил по программе всего 40 кв. метров земли и разместил на них придорожное кафе по типу «пит-стоп». Больше ему и не потребовалось. А сумма налога, исходя из ставки 150 000 за целый гектар, составит через пять лет всего 600 рублей в год.

Кстати, с 28 марта 2019 года некоторые получатели гектара смогут оформить его в собственность досрочно. Очередные поправки в закон коснутся тех, кто уже построил на участке дом и зарегистрировал его в реестре недвижимости.

- Это выгодно тем, кто воспользовался потребительскими кредитами. Дело в том, что ипотеку для строительства на дальневосточном гектаре банки не дают, потому что это договор безвозмездного пользования. А после оформления в собственность владельцы смогут переоформить займы под ипотеку и сэкономить на процентах. Также они смогут совершать любые сделки со своей недвижимостью.