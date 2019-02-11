Карантин из-за бешенства введен в Биробиджане

Столица ЕАО объявлена угрожаемой по бешенству зоной из-за случая, который произошел в конце января. Собака в частном доме по Левобережной улице укусила хозяина, а через 12 дней умерла. Специалисты отобрали пробы у почившего животного и надеются, что диагноз «бешенство» лабораторно не подтвердится.

По словам владельцев умершего хаски, собака начала плохо себя чувствовать еще в конце декабря. Животное отказывалось от еды и стало необычно себя вести. Затем пес укусил хозяина, который сразу же обратился за помощью к медикам. Где хаски мог подхватить опасный вирус – владельцы не знают, однако они часто ходили с ним в лес. Питомец с дикими животными не контактировал.

- Один из видов исследования биоматериала погибшей собаки уже провели и его результат отрицательный, но говорить о том, что причиной гибели животного не явилось заболевание бешенством еще рано. Однозначно утверждать, об отсутствии заболевания можно будет после получения окончательных результатов лабораторных исследований, которые мы ожидаем, ориентировочно, к 20 февраля. Надеемся, что бешенство не подтвердится, и оперативно принятые меры, станут показателем готовности полного взаимодействия всех структур, - отметила Галина Дзюба, руководитель управления ветеринарии при правительстве Еврейской автономии.

Неблагополучными по бешенству считаются улицы Инженерная, Западная, Зеленая, Парковая и 40 лет Победы. Угрожаемой зоной является весь Биробиджан. На время карантина домашними животными нельзя торговать и вывозить за пределы неблагополучных территорий. Однако в управлении ветеринарии готовы давать добро на эти цели индивидуально в каждом случае.

Сейчас специалисты совершают подомовой обход, проводят клинический осмотр и прививают домашних животных от бешенства. А вот отстреливать волков и лисиц – основных разносчиков бешенства – не будут. Численность этих диких животных будут корректировать, если в окрестных лесах будет наблюдаться их повышенная активность.

КСТАТИ

Симптомы заражения бешенством у животных - это не только пена изо рта и «горящие» глаза. Одно из проявлений - чрезмерная ласка. Первое и главное: ни в коем случае нельзя контактировать с дикими животными. Если же заболел домашний питомец, то спасти его невозможно, если только ему не была поставлена прививка от бешенства.

Но вдруг контакт со смертельно больным зверем все же произошел, немедленно необходимо вызвать скорую помощь и обратиться к медикам.

Где бесплатно поставить прививку от бешенства животным?

Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных. Улица Тихонькая, дом 13. Телефоны: 8 (42622) 6-18-09 и 8 (42622) 2-98-79. Часы работы: с 8:00 до 17:00.