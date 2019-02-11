Бизнес или живодерство: Как в «китовой тюрьме» убивают косаток и белух из Хабаровского края

ЦЕНА МОРСКОГО БИЗНЕСА

«Китовая тюрьма» объединила следователей сразу двух дальневосточных регионов: Хабаровского и Приморского краев. На защиту белух и косаток вышли тысячи людей по всему миру, которые выступили с инициативой освободить всех млекопитающих, заточенных «за решетку», на волю. В интернете стартовали подписи петиций, по стране прошли волны митингов.

Речь пойдет о «Центре адаптации морских млекопитающих», который находится под Находкой в Приморье. Именно там расположены вольеры, где уже почти полгода животные медленно, но верно погибают. А причиной тому - бизнес. Чтобы понять, о каких масштабах мы говорим, достаточно вникнуть в цифры. На сегодняшний день в этой тюремной бухте насчитывают около сотни белух и одиннадцать косаток.

Из естественной среды животных поместили в такие вольеры. ФОТО: предоставлено "Эковахтой" Сахалина.

По некоторым данным, всех их выловили в акватории Охотского моря, вблизи Хабаровского края летом прошлого года. Об этом свидетельствует возбуждение уголовного дела по незаконному вылову млекопитающих и жестокому обращению с животными. Разберемся по порядку, откуда животные там появились, и почему они находятся на грани жизни и смерти.

КИТЫ - ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

Пока о дальневосточном подходе к бизнесу не знали на западе, тревогу били местные экологи и биологи. Они в прошлом году прибыли в центр и тщательно обследовали вольеры, в которых заперли белух и косаток. И были в шоке. Двоих белух не было (возможно, они просто погибли), остальные млекопитающие содержались в отвратительных условиях, и состояние их оставляло желать лучшего. Причины - холод и антисанитария. Центр был покрыт льдом, который обнаружили и в самих вольерах на момент проверки, симптомы говорили сами за себя: у белух и косаток наблюдались раны на кожном покрове, у некоторых он даже начал отслаиваться. Такое могло произойти, как объяснили специалисты, из-за термотравм - переохлаждения или обморожения.

Когда эксперты обследовали китообразных, выяснилось, что у многих уже началось отслоение кожного покрова. ФОТО: предоставлено "Эковахтой" Сахалина.

- Косатки далеко не морозостойкие животные. В естественных условиях они до сих пор не наблюдаются во льдах, однако в вольерах центра вынуждены с ними контактировать, что, вероятно, отразилось на состоянии их здоровья, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Дмитрий Лисицын, руководитель «Эковахты» Сахалина. - Так, у самок и самцов наблюдались изменения кожи спинного плавника и спины с отслоением кожи. У некоторых животных мы заподозрили грибковые заболевания и воспаление легких.

Сама территория вольера покрыта льдом, что приводит к обморожению заключенных и, как следствие, к заболеванию морских животных. ФОТО: предоставлено "Эковахтой" Сахалина.

Картина, прямо скажем, не радужная. «Китовая тюрьма» не только лишила животных свободы, но и медленно убивает их здоровье. По предварительной версии, смерть пропавших белух могла наступить как в результате обморожения, так и от голода. Дело в том, что белухи едят живую рыбу в естественной среде, в центре же их кормят замороженной сельдью и горбушей. Некоторые могли отказываться от такой трапезы и погибнуть. Один из выживших сильно потерял в весе, вероятно, по этой же причине.

СКОЛЬКО СТОИТ УБИЙСТВО КОСАТОК

Теперь вполне объективно встает вопрос, чем вообще занимается этот центр и для чего ему нужно такое количество китообразных? Ответ оказался максимально предсказуемым - деньги. Продажа косаток и белух - дело прибыльное. От поставки одного животного можно выручить от нескольких десятков до нескольких миллионов долларов. Покупателями на Дальнем Востоке выступают предприниматели из Китая. Они приобретают китов для местных дельфинариев. В итоге одну тюрьму животные меняют на другую. Там они - артисты «цирка», а каждое выступление отнимает у них годы жизни. Работа, которая медленно, но верно убивает их.

Практически весь мир сейчас пытается добиться освобождения белух и косаток, о проблеме на Дальнем Востоке уже знает вся страна. ФОТО: предоставлено "Эковахтой" Сахалина.

Примечательно, что ловить косаток для того, чтобы развлекать людей представлениями, вполне законно, а вот продавать их, чтобы зарубежные бизнесмены делали из них клоунов - нет. В этом предстоит разобраться оперативникам.

- В ходе расследования уголовного дела по факту незаконной добычи на территории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна морских млекопитающих было выявлено еще одно преступление. Так, было возбуждено еще одно дело по статье «Жестокое обращение с животными», - отметила Галина Трофимова, сотрудник пресс-службы СУ СК России по Хабаровскому краю. - Следователями оперативно будут приняты исчерпывающие меры по возвращению всех морских млекопитающих в естественную среду обитания.

Пока животных не продали за миллионы долларов в зарубежные цирки, у них одна задача - выжить в этих условиях. ФОТО: предоставлено "Эковахтой" Сахалина.

Сейчас судьба сотни китообразных зависит как от следователей, так и от экологов, которые борются за жизни животных в суде. Они пытаются доказать, что бизнес и все его притоки - не повод держать белух и косаток в тюрьме и лишать их жизни.