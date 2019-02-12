Ученикам хабаровской гимназии запретили пользоваться телефонами во благо знаний

В хабаровской гимназии номер пять решили внедрить европейский опыт по улучшению образовательного процесса. С февраля ученикам и учителям запрещено пользоваться внеучебными гаджетами в течение дня.

Перед началом уроков школьники ставят сотовые телефоны на беззвучный режим и убирают с глаз долой. Доставать гаджеты можно только в экстренных ситуациях, а не для пролистывания ленты в социальных сетях. Пользоваться разрешается лишь планшетами с загруженными учебниками. Главное условие - на них не должно быть игр, мессенджеров и других сторонних приложений.

- Такую инициативу выдвинули родители учеников младших классов на совете гимназии. По их просьбе директор и издал такой указ. Запрет на пользование мобильными телефонами распространяется как на всех учеников, так и на учителей, - поделилась Ирина Грачева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии №5.

Пока о каких-то результатах такой кампании говорить рано. Нововведения учителя и подавляющее большинство учеников, как отметила завуч, восприняли положительно. Поскольку понимают, что звонки и сообщения отвлекают всех участников учебного процесса. Кроме того, после использования гаджетов дети становятся более рассеянными.

Однако нашлись и те, кто нововведение воспринял в штыки. В основном, это ученики старших классов. Нарушителей находят по камерам видеонаблюдения и приглашают на беседу к директору гимназии.

А КАК У СОСЕДЕЙ?

Школам Южно-Сахалинска дали полную свободу решать: ограничивать использование мобильных телефонов во время уроков или нет. Ради этого даже провели опрос, в котором приняли участие более 450 человек.

По сообщению пресс-службы администрации островного центра, большинство проголосовавших - 78 процентов - высказались за то, чтобы школьники на время уроков отдавали гаджеты учителю. Двадцать процентов считают, что дети должны быть всегда на связи. Оставшимся двум процентам эта тема неважна.

Правила нового распорядка администрации учебных заведений вынесут на общешкольные обсуждения. В случае изменения, они вступят в силу к началу следующего учебного года.