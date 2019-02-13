Киоск, известный нелегальной торговлей алкоголем в центре Хабаровска, увез эвакуатор

«Булку белого в черный пакет» - кодовая фраза, которую знали завсегдатаи киоска на конечной остановке автобуса №21 – «Площадь имени Ленина». Означала она, что покупателю нужен алкоголь, который недоступен в магазинах после 22:00.

В ожидании автобуса на остановке вкусно пахнет жареным мясом. Источник аппетитного аромата - киоск, в котором стандартный «ларечный» набор – выпечка, шаурма, соки, жевательная резинка.

А ночью ассортимент точки расширялся и покупателям отпускали спиртное сомнительного качества. Причем алкогольное разнообразие поражало: здесь можно было купить даже спирт.

Сколько раз местные жители жаловались на этот киоск и сколько человек отравились купленным в нем спиртным – пожалуй, не сосчитает никто.

Существует злосчастный ларек с 2004 года и стоит на земле, принадлежащей городу. Спустя шесть лет договор аренды участка под торговлю был расторгнут в одностороннем порядке. Ещё через год арбитражный суд постановил: освободить незаконно занимаемую землю.

Киоск, известный нелегальной торговлей алкоголем в центре Хабаровска, увез эвакуаторФото: Правительство Хабаровского края

Казалось бы: вот он, конец подпольной торговле контрафактным алкоголем! Ан нет. Потребовалось еще восемь лет уговоров и претензионной работы, чтобы, наконец, подогнать эвакуатор к бутлегерской точке торговли.

- Мы и полиция не раз привлекали владельца к ответственности, а из оборота изымали крупные партии алкоголя. Предпринимателя это не останавливало, и он продолжал торговать спиртным в центре Хабаровска. Здесь часто собирались выпившие люди и мешали жителям окрестных домов, - рассказал Николай Крецу, председатель комитета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края.

Сам факт продажи алкоголя в киоске (он считается нестационарным объектом торговли) нарушает закон. Запрещено к реализации в таких точках даже пиво.

Пока место киоска будет пустовать. Появится ли на этом участке новый объект – еще неизвестно.

Сейчас правительство края и мэрия прорабатывают механизм, который поможет быстрей избавляться от таких «кормушек». С предпринимателями, уличенными в незаконной продаже спиртного, будут незамедлительно расторгать договор.