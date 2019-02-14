Авиакомпания вынудила мать-одиночку из Вяземского купить 13 билетов для детей-инвалидов после операции

Вяземский - небольшой провинциальный городок в Хабаровском крае с населением почти 13 тысяч человек. Живет в нем Наталья Загуменная, которая воспитывает сыновей-двойняшек с детским церебральным параличом. В январе этого года семья отправилась на плановую операцию в уральский Курган - столицу ортопедии.

НЕДЕШЕВАЯ ДЮЖИНА

В научный центр имени академика Илизарова Наталья с двумя сыновьями и сопровождающим отправилась на операцию по исправлению стоп. Хирургическое вмешательство было плановым, так что с предоставлением квоты проблем не возникло. Осталось решить вопрос проезда - и можно паковать чемоданы.

С просьбой о помощи Наталья обратилась в краевое отделение Российского детского фонда. Путь семьи в Курган лежал через Москву. Фонд тесно сотрудничает с «Аэрофлотом», который предоставляет таким семьям бесплатные билеты по программе «Мили доброты». Наталье авиакомпания подарила более одного миллиона миль для перелета по маршруту: «Хабаровск-Москва-Хабаровск». Для проезда до Кургана и обратно в столицу фонд выделил маме еще 40 тысяч рублей.

Авиакомпания вынудила мать-одиночку из Вяземского купить 13 билетов для детей-инвалидов после операцииФото: Из личного архива героя публикации

Поездка до столицы ортопедии обошлась в 24 тысячи рублей на четверых человек. В центр ребятишек положили 20 января, через четыре дня операцию перенес Матвей, еще через четыре - Максим. Успешно.

Четвертого февраля парней должны были выписать. За три дня до этого Наталья начала узнавать, как добраться обратно до Москвы, и позвонила в аэропорт.

- Мне сказали, что нужно получить разрешение на авиаперелет, поэтому необходимо предоставить справки из центра. Сказали, что авиакомпания может не дать добро, и я испугалась. Разрешение пришло на следующий день, но нам сказали, что так как Максим лежачий, по правилам авиакомпании нужно установить носилки в салоне. Для этого придется сложить три ряда кресел, и девять мест нам нужно оплатить. А у Матвея одна нога загипсована и не сгибается. Опять же: ребенку надо приобретать дополнительное место. В итоге на четверых человек нам сказали покупать 13 билетов, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Наталья Загуменная.

НЕВИДАННЫЙ ВЗЛЕТ

Сперва за перелет Наталье объявили сумму, после озвучивания которой женщине чуть самой не потребовалась помощь - 75 тысяч рублей. Но авиакомпания сделала перерасчет, и плата за «проезд» уменьшилась. Вердикт: 63 тысячи 445 рублей. Из них 48 тысяч рублей - только перелет для лежачего Максима.

Авиакомпания вынудила мать-одиночку из Вяземского купить 13 билетов для детей-инвалидов после операцииФото: Из личного архива героя публикации

- Я была в диком ужасе! У меня даже мыслей не было, где найти такие деньги, но потом собралась и начала искать варианты. До последнего не хотела говорить родителям, пыталась сама решить ситуацию, даже думала с кредитки деньги снять. Но маме все-таки пришлось рассказать о происходящем и попросить помощи. Они собрали деньги, перевели мне. Пришлось пойти на условия компании, другого выхода не было - у нас на руках был обратный билет из Москвы в Хабаровск, - вспоминает Наталья.

На самолет домой мама с детьми и сопровождающим успели. До Хабаровска оба мальчика летели на носилках - переезд длинный и тяжелый для детей после операции.

Сейчас Матвей и Максим чувствуют себя хорошо, ноги у парней болеть перестали. Вскоре двойняшкам снимут гипс либо в Хабаровске, либо дома - в Вяземском. В Курган мама с ребятишками вернутся через полтора года, чтобы удалить у Матвея скобы, а у Максимки - спицы.

Авиакомпания вынудила мать-одиночку из Вяземского купить 13 билетов для детей-инвалидов после операцииФото: Из личного архива героя публикации

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Авиакомпания Utair отреагировала на ситуацию, заявив, что Российский детский фонд и другие социальные службы не связывались для обсуждения перевозки маломобильных детей. О специальных условиях перевозки они должны беспокоиться заранее и предупреждать об этом перевозчика.

- Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 килограммов, и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне. Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки, - отмечается в сообщении авиакомпании Utair.

Российский детский фонд тоже не оставил ситуацию без внимания.

- Я написала письмо Анне Кузнецовой, уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ, с просьбой дать правовую и нравственную оценку деятельности компании в отношении детей-инвалидов. Также попросила разобраться: почему наше государство дает организациям волю обирать семьи с такими детьми? - возмутилась Елена Суркова, председатель хабаровского краевого отделения «Российского детского фонда».

Доследственную проверку организовало Уральское следственное управление на транспорте. По ее итогам будет дана правовая оценка изложенным фактам и вынесено решение.

А КАК НАДО?

Чтобы минимизировать риски, в таком случае лучше обратиться в Фонд социального страхования. Делать это необходимо заранее - как минимум за неделю до предполагаемой даты вылета.

Чтобы получить бесплатный проезд авиа-, а не железнодорожным транспортом, необходимо соблюсти условие: проезд на поезде должен быть дороже перелета на самолете.

Если же билеты на поезд дешевле, то заявителю предлагают перенести сроки госпитализации, предварительно обговорив этот момент с медучреждением, чтобы соблюсти вышеупомянутое условие.