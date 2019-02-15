2019-02-15T06:29:31+03:00
Происшествия

Бордель устроила на Камчатке «ночная бабочка» из Приморья

Пикантный бизнес проститутки просуществовал около года
Александра ШОПЕНКО
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Бордель устроила на Камчатке приморская «ночная бабочка»Бордель устроила на Камчатке приморская «ночная бабочка»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«О, это странное место – Камчатка» - пел известный классик отечественной рок-музыки Виктор Цой. Конечно, музыкант не ассоциировал свою Камчатку с существующим полуостровом, но будем честными: далекий регион издавна привлекал к себе романтиков различной степени распущенности.

В нашем случае на Камчатку приехала жительница другого дальневосточного региона – Приморья. Дама оказалась не шибко принципиальной и нашла себя в сфере предоставления интим-услуг. Попросту говоря, женщина работала проституткой.

Так прошло несколько лет и «ночная бабочка» смекнула, что может заработать гораздо больше и ушла в бизнес. Предприимчивая женщина создала свою интим-фирму, естественно, нелегальную. Просуществовало предприятие около года – с 2017 по 2018 год. К моменту ликвидации конторы, в ней трудились три девушки.

- Оперативникам удалось выяснить, что в разное время бизнес-леди привлекала к работе в своей интим-фирме не менее двенадцати девушек. Большинство из них приехали на Камчатку из других регионов страны, - рассказали в пресс-службе главка МВД по Камчатскому краю.

Медным тазом бизнес путаны накрылся в момент ее задержания. Уголовное дело возбуждено по статье «Организация занятия проституцией». Максимальное наказание – до пяти лет тюрьмы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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