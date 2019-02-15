Социальный проезд в Хабаровском крае: суть льгот, кто их получит, а кто будет ездить на свои

Корреспондент «Комсомольской правды» разобрался, кому положен новый проездной документ и куда обращаться, чтобы его получить.

Новый электронный проездной документ для льготников - социальная транспортная карта - заработает в Хабаровске и Хабаровском районе с 1 июня, в Комсомольске-на-Амуре и остальных муниципальных районах края с 1 октября.

Все началось с того, что 20 сентября 2018 года краевая законодательная дума приняла закон №360, который внес ряд изменений в действующее сейчас в Хабаровском крае социальное законодательство, в том числе ввел бесплатный льготный проезд по социальной транспортной карте.

Расплачиваться ей можно будет на всех видах транспорта – как городском, так и пригородном, независимо от формы собственности. В том числе, на железнодорожном и водном.

Право на социальную карту имеют как федеральные, так и региональные льготники.

К федеральным относятся: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, узники концентрационных лагерей, жители блокадного Ленинграда, граждане, пострадавшие от техногенных катастроф, связанных с радиацией – все, кто получают денежные выплаты от Пенсионного фонда Российской Федерации, в состав которых уже входят монетезированные льготы на проезд в городском и пригородном транспорте.

Теперь край дополнительно предоставит им право проезда по социальной транспортной карте на сумму 300 рублей ежемесячно.

К региональным льготникам относятся: ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные, ветераны военной службы, граждане пожилого возраста - женщины, которым исполнилось 55, мужчины 60 лет и учащиеся из многодетных семей.

«Регионалам» предоставлено право выбора, в какой форме они будут получать этот вид социальной поддержки. Либо они останутся на ежемесячной денежной выплате, которая дифференцирована в зависимости от категории – от 720 до 1020 рублей, и за ними сохранится право на получение компенсации проезда на дачные участки, либо они пишут заявление на получение социальной транспортной карты и расплачиваются только ей. Для них ежемесячный лимит – 1000 рублей.

- С января 2019 года нами начат прием заявлений от граждан на предоставление проезда по социальной транспортной карте. Заявление можно подать через центры социальной поддержки населения, через многофункциональные центры и через портал «Госуслуги» - любым удобным для человека способом, документы можно отправить даже почтой, - рассказывает Наталья Нелюбина, и.о. заместителя министра социальной политики правительства Хабаровского края. – Те федеральные и региональные льготники, которые не обратятся с заявлением на получение социальной транспортной карты, за ними сохраняется право обратиться за компенсацией проезда на дачные участки. Такая льгота действует у нас в крае с 2016 года, полностью компенсируется 16 поездок ежемесячно с 1 мая по 1 октября.

Сейчас заявление на получение социальной транспортной карты в крае написали уже более 2356 человек, из 368 тысяч, которым положена льгота. 2011 заявлений подали жители Хабаровска.

- В Комсомольске-на-Амуре принято 167 заявлений. 114 документов поступило от жителей Хабаровского района. Примечательно, что большая часть заявителей - 2038 человек - получают федеральные льготы, - отмечают в правительстве края.

- В 2019 году люди, которые имеют право на получение социальной транспортной карты, могут несколько раз изменить свое решение, - подчеркивает Наталья Нелюбина. – Выбрать карту, попробовать ей расплачиваться, потом отказаться от нее, если не понравится, и перейти на ежемесячную денежную выплату. Если льготник передумает, то может вновь подать заявление в МФЦ и снова изменить форму получения социальной выплаты. Этот год – такой пробный период, когда каждый может испытать, как работает эта система, и выбрать для себя оптимальный вариант.

В следующем году такого уже не будет – изменить форму получения льготы ее пользователь сможет только один раз. Заявление пишется в октябре и изменения вступят в силу на следующий год.

Один из плюсов карты – ее можно пополнять, если количества льготных поездок не хватает. Это без проблем сможет сделать как сам владелец, так и любой другой человек.

Специалисты министерства социальной защиты края отмечают, что у льготников довольно высокий интерес к «электронным проездным», по мнению тех, кто уже подал заявление, транспортная карта намного удобнее наличных денег и позволяет гораздо эффективнее контролировать расходы на проезд.