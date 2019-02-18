Москвичи не добрались до своих «дальневосточных гектаров»

Из девяти тысяч земельных участков, переданных в безвозмездное пользование на территории Хабаровского края, на жителей других регионов оформлено 529. На волне ажиотажа через систему ФИС «На Дальний Восток» участки активно брали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, средней полосы России. Также семь договоров заключены с крымчанами. Отчитываться за освоение земли они будут спустя три года после получения, но правительство Хабаровского края уже начало предварительный анализ.

На сегодняшний день из 529 наделов «иноземцев» в процессе освоения находятся около 20%. Остальные участники программы из других регионов страны до своих дальневосточных гектаров пока не добрались. Впрочем, по словам Андрея Примака консультанта министра Хабаровского края - уполномоченного по вопросам «дальневосточного гектара», и эти 20% переселенцами назвать сложно.

- Большинство из них либо прописаны в других регионах, но живут в Хабаровском крае, либо брали участки для живущих здесь родственников, которые занимаются землей, в основном — садово-огородным хозяйством, - отмечает Андрей Примак.

Планы у москвичей и крымчан крупномасштабные. Большой популярностью среди них пользуются такие категории как «отдых и рекреация» и «природно-познавательный туризм». При чем под эти виды деятельности они выбрали участки в Советско-Гаванском, Охотском и Николаевском районах.

- Однако, очевидно, что люди не имели ни малейшего представления об этих территориях. Кроме того, что они возле моря, - считает специалист. - Иначе как объяснить, например, заявку жителя Пермского края на целый гектар — квадрат 100 на 100 метров — под курортную деятельность на берегу Охотского моря? Посмотрим, конечно, но я сильно сомневаюсь, что там действительно появится санаторий. Есть ощущение, что народ просто экспериментировал, проверял, реально ли так просто получить землю, - добавил собеседник «Комсомолки».

Но надежда еще есть. От идеи создать на дальневосточных землях туристический комплекс не отказался пока московский предприниматель Нарек Оганесян. Он взял по программе целый остров Чакмут в Японском море.

По проекту, на нем будут проходить квесты по типу телешоу «Форт Баярд», развиваться экотуризм и «робинзонада» - желающие пожить в уединении смогу остров арендовать. На освоение земли предприниматель заложил в бизнес-плане около один миллион рублей и уже получил сотни заявок от желающих посетить остров.

Строго говоря, желание разработчиков проекта привлечь на Дальний Восток переселенцев не было подкреплено какими-либо существенными льготами. Кроме налоговых каникул предложить гектарщикам из других регионов нам по большому счету нечего.

Среди мер поддержки им, как и жителям Хабаровского края, доступен микрозайм до трех миллионов рублей под 7%. Но это в случае, если получатель гектара является предпринимателем, зарегистрированным на территории края, намерен развивать бизнес на своей земле и имеет убедительный бизнес-план.

- Переселенцы, как и местные фермеры, могут претендовать на гранты правительства Хабаровского края для сельхозпроизводителей. При участии в конкурсе владельцы гектара получают дополнительно 10 баллов, увеличивая свои шансы на финансовую поддержку, - говорит Андрей Примак.

Получается, что мечту москвича, например, о собственном доме с приусадебном хозяйством программа «Дальневосточный гектар» может осуществить только в части бесплатной земли. Рассчитывать на иную финансовую поддержку в освоении гектарщикам, ни местным, ни приезжим, не приходится.

Единственное на сегодняшний день предложение для физических лиц — кредит «Почта Банка», который дает гектарщикам в долг под 7% даже не деньги, а товары партнеров — бытовую технику, инструменты, стройматериалы и т.д.

В настоящее время ведомства, отвечающие за социально-экономическое развитие Дальнего Востока, в дополнение к «Дальневосточному гектару» разрабатывают новые механизмы привлечения сюда населения.