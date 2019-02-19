2019-02-19T14:14:52+03:00
Происшествия

«Я так тренировал служебного пса»: начальник городской полиции на Сахалине объяснил, зачем протащил собаку по дороге

Руководство УМВД России по Сахалинской области уже назначило по этому поводу служебную проверку [видео]
Мирослава КИМ
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«Я так тренировал служебного пса»: начальник городской полиции на Сахалине объяснил, зачем протащил собаку по дороге«Я так тренировал служебного пса»: начальник городской полиции на Сахалине объяснил, зачем протащил собаку по дорогеФото: Социальные сети
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Сахалинские полицейские придумали новый способ выгула собак. Высунув руку с поводком из машины с надписью «ДПС», неизвестный «проветривал» пса. Видео креативной тренировки попало в сеть, и если верить пользователям, то произошло все в минувшие выходные. Старенькая Toyota RAV4 едет по одной из самых оживленных улиц, сзади плетется пес, едва успевая за иномаркой. Навстречу и позади едут машины, которые стараются прижаться к обочине, чтобы не задавить беднягу. Естественно, собака пугается и прячется за «японца», пытается тормозить лапами по накатанной снежной дороге, но все тщетно. Животное лишь носит из стороны в сторону.

«Я так тренировал служебного пса»: начальник городской полиции на Сахалине объяснил, зачем протащил собаку по дороге.Предоставлено очевидцем

А пока пользователи соцсетей пишут гневные комментарии, что полицейского самого нужно привязать к машине и «выгулять» таким образом, Сергей Гусев, глава Охинского района не видит в этом ничего плохо.

- Я не вижу издевательств над животным. Бежит себе собака по дороге и бежит. Это была тренировка служебной собаки. Пса просто везли на прогулку в безлюдное место, - считает Сергей Гусев.

Хабаровские кинологи же уточнили, что животных так не тренирует ни одна из кинологических служб. Подобными «выгулами» занимаются охотники, но предварительно убедившись в безопасности.

- Мы так собак не тренируем! Кинолог всегда бежит рядом, а не привязывает напарника к машине. Нечто подобное делают охотники, но только на безлюдных проселочных дорогах и без поводка. Собаку просто высаживают из машины, а потом едут и пес бежит рядом. Это делают, для того, чтобы выносливость повысить – на охоте собака по 40 километров бегает, отсюда и такие тренировки. Но это не тот случай, - объясняет «КП-Хабаровск» Максим Сергеев, дальневосточный кинолог.

Интересно, что, как выяснилось позже, за рулем находился не обычный оперуполномоченный или участковый, а руководитель ОМВД по Охе. Он этого и не отрицал, правда разговаривать с журналистами не пожелал. Однако за него высказались коллеги из Южно-Сахалинска.

- Руководитель ОМВД по Охе действительно находился за рулем той машины. По факту видео, опубликованного в интернете, руководством УМВД России по Сахалинской области назначена служебная проверка, - рассказывают «КП-Хабаровск» в ведомстве. – По ее итогам действия должностного лица оценят.

Руководителю ОМВД Охи грозит привлечение к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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