Поликлиника Детской городской клинической больницы №9 совершенствует организацию оказания доступной и качественной медицинской помощи

Два подразделения из четырех уже полностью отказались от привычной регистратуры в пользу «безбарьерного» общения с пациентом, когда администраторы встречают родителей с детьми на входе и помогают в решении проблемы.

Потоки пациентов разделены на «здоровое» и «больное» детство. Комната матери и ребенка, игровая зона, навигаторы - все это раскрашено в яркие «детские» тона и позволяет малышу с интересом и радостью ожидать приема. Врач кабинета неотложной помощи оперативно оказывает помощь детям с температурой, а пришедшие за справкой или направлением для бассейна могут получить их в кабинете доврачебного приема.

С 2016 года здесь внедряются принципы «Бережливой поликлиники». Фото: Марина Устимова

- Поскольку подразделения больницы находятся в разных зданиях, для удобства пациентов и медработников уже в этом году создадут единый call-центр, - говорит Ольга Путилина, главный врач ДГКБ №9. - Все звонки от пациентов направят сюда, и операторы будут распределять их по отделениям, консультировать звонящих, принимать вызовы врача на дом. Также будет создана электронная база амбулаторных карт, что позволит врачам видеть историю болезни пациента, не теряя времени на поиск бумажной карты.

Также заботиться о здоровье малышей медикам помогают новейшие методики лечения тяжелых заболеваний.

Одной из важнейших миссий данного лечебного учреждения остается ранняя помощь детям с отклонениями развития. Заведующая поликлиникой Елена Лазарева, стоящая у истоков организации этой службы, убеждена, что чем раньше выявлена проблема и начата работа с ребенком, тем благополучней сложится судьба человека. У клиники большой опыт абилитации детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими отклонениями. Сейчас врачи больницы берут на себя ее медицинскую часть. Педиатры уделяют пристальное внимание малышам с первых дней жизни. Если есть отклонения, назначаются ЛФК, физиотерапия, массаж, медикаменты. А, начиная с одного года, их ментальным развитием занимается организация «Реальная помощь». Работа ведется в тесном сотрудничестве врачей и педагогов.

На базе дневного стационара при поликлинике сегодня стало доступно лечение детей, страдающих ДЦП. Врачом-неврологом под контролем врача ультразвуковой диагностики начата работа по лечению препаратом «Диспорт» с последующей реабилитацией в санатории «Амурский».

Как спасение от инфекций дыхательных путей детям с ослабленным иммунитетом, в этом лечебном учреждении проводится вакцинация препаратом «Паливизумаб».

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