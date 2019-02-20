2019-02-20T10:22:06+03:00
Здоровье

Поликлиника Детской городской клинической больницы №9 совершенствует организацию оказания доступной и качественной медицинской помощи

С 2016 года здесь внедряются принципы «Бережливой поликлиники»
Марина КАЛИНИНА
Поделиться:
Поликлиника Детской городской клинической больницы №9 совершенствует организацию оказания доступной и качественной медицинской помощи. Фото: Марина УстимоваПоликлиника Детской городской клинической больницы №9 совершенствует организацию оказания доступной и качественной медицинской помощи. Фото: Марина Устимова
Изменить размер текста:

Два подразделения из четырех уже полностью отказались от привычной регистратуры в пользу «безбарьерного» общения с пациентом, когда администраторы встречают родителей с детьми на входе и помогают в решении проблемы.

Потоки пациентов разделены на «здоровое» и «больное» детство. Комната матери и ребенка, игровая зона, навигаторы - все это раскрашено в яркие «детские» тона и позволяет малышу с интересом и радостью ожидать приема. Врач кабинета неотложной помощи оперативно оказывает помощь детям с температурой, а пришедшие за справкой или направлением для бассейна могут получить их в кабинете доврачебного приема.

С 2016 года здесь внедряются принципы «Бережливой поликлиники». Фото: Марина Устимова

С 2016 года здесь внедряются принципы «Бережливой поликлиники». Фото: Марина Устимова

- Поскольку подразделения больницы находятся в разных зданиях, для удобства пациентов и медработников уже в этом году создадут единый call-центр, - говорит Ольга Путилина, главный врач ДГКБ №9. - Все звонки от пациентов направят сюда, и операторы будут распределять их по отделениям, консультировать звонящих, принимать вызовы врача на дом. Также будет создана электронная база амбулаторных карт, что позволит врачам видеть историю болезни пациента, не теряя времени на поиск бумажной карты.

Также заботиться о здоровье малышей медикам помогают новейшие методики лечения тяжелых заболеваний.

Одной из важнейших миссий данного лечебного учреждения остается ранняя помощь детям с отклонениями развития. Заведующая поликлиникой Елена Лазарева, стоящая у истоков организации этой службы, убеждена, что чем раньше выявлена проблема и начата работа с ребенком, тем благополучней сложится судьба человека. У клиники большой опыт абилитации детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и другими отклонениями. Сейчас врачи больницы берут на себя ее медицинскую часть. Педиатры уделяют пристальное внимание малышам с первых дней жизни. Если есть отклонения, назначаются ЛФК, физиотерапия, массаж, медикаменты. А, начиная с одного года, их ментальным развитием занимается организация «Реальная помощь». Работа ведется в тесном сотрудничестве врачей и педагогов.

На базе дневного стационара при поликлинике сегодня стало доступно лечение детей, страдающих ДЦП. Врачом-неврологом под контролем врача ультразвуковой диагностики начата работа по лечению препаратом «Диспорт» с последующей реабилитацией в санатории «Амурский».

Как спасение от инфекций дыхательных путей детям с ослабленным иммунитетом, в этом лечебном учреждении проводится вакцинация препаратом «Паливизумаб».

Адреса и контакты: ХАБАРОВСК, УЛ. СОЮЗНАЯ, Д.80

Телефон: +7 (4212) 54-52-62, сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти полтысячи бизнесменов в Хабаровском крае оформили льготные кредиты
В ряды юнармейцев в Хабаровске влилась «новая кровь»
Интернет появится на трех Курильских островах
В комсомольском ресторане вычислили возможного расхитителя сейфа
В Хабаровском крае выбрали спортсменов для Всемирной Универсиады
Девятиклассникам в Хабаровске напомнили про заявление на итоговую аттестацию
Потоки нечистот с утра пораньше напугали хабаровчан
В Хабаровске стало меньше криминала
В Комсомольске рассказали, каких специалистов больше всего не хватает
Небрежный водитель в Хабаровске сбил пешехода и уехал в неизвестном направлении
Газовый баллон взорвался при пожаре в деревянном доме под Хабаровском
Чужие алименты добавили проблем бизнесмену в Комсомольске
Десятки миллионов потратят на строительство и ремонт детских садов в Хабаровске
В порту Хабаровского края таинственным образом воспламенился самоходный кран
Бизнесменам в Хабаровском крае рассказывают, как бесплатно учиться и получить льготный заем
В Хабаровске для нуждающихся соберут православную литературу
Хабаровскому краю выделили 10 миллиардов рублей на национальные проекты
Борьбу с незаконной рекламой в Хабаровске сравнили с сизифовым трудом
Погода в Хабаровске на 20 февраля 2019 года: днем до +1 градусов, без осадков
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения