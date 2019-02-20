ТОП-5 неудач на «Дальневосточном гектаре»

Хабаровский край — лидер по отказам от «дальневосточных гектаров». Из 9 тысяч переданных в безвозмездное пользование участков гектарщики вернули уже около 200. Взять на освоение другие наделы они уже не смогут, поскольку закон позволяет воспользоваться этим правом только один раз.

В чем же причины отказов от единственного в жизни бесплатного гектара, разбирался корреспондент «Комсомольской правды».

«А ЗАЧЕМ ТУДА ЗАРАНЕЕ ЕХАТЬ?»

Основная причина отказов от участков в крае — они оказались непригодны под выбранный вид деятельности. По словам Андрея Примака, консультанта министра Хабаровского края - уполномоченного по вопросам «Дальневосточного гектара», около 5 тысяч участков разошлись по рукам на волне ажиотажа с поздней осени 2016 по весну 2017 года. Тогда люди торопились занять наиболее удобно расположенные гектары, и многие не сочли нужным предварительно осмотреть свои будущие владения.

- Взяли люди второпях участок зимой, а когда весной-летом добрались до него, выяснилось, что, например, под строительство дома земля не подходит. Там либо болото, либо сплошные камни, либо зона подтопления, в которой невозможно будет получить разрешение на строительство, - рассказал Примак.

По данным ведомства, больше всего неосвоенных дальневосточных гектаров находится в Хабаровском и районе имени Лазо, где участки брали в о основном жители Хабаровска. В других районах к вопросу подбора земельных участков гектарщики подошли более осознано, понимая, для чего конкретно им нужна земля, и выбирали очень тщательно.

Совет специалистов: обязательно выезжать на участок до подписания договора. При подаче заявки через ФИС «На Дальний Восток» выдаются координаты надела. Если на месте выяснится, что участок не подходит по какой-либо причине, заявку можно отменить и продолжить искать «тот самый гектар».

«А ЧТО ЗА САРАЙ НА МОЕМ УЧАСТКЕ?»

Ещё один аргумент в пользу предварительного осмотра участка — на нем может находиться всё, что угодно, даже сельское кладбище. А местные администрации могут не знать о его существовании, если оно недействующее и в документах не значится. Также в документах может не фигурировать чья-то собственность — дом, гараж, сарай, а, значит, и не отображаться на карте в ФИС «На Дальний Восток».

- Уже были случаи, когда участки возвращали владельцам через суд, потому на них стоят объекты их собственности. Всё потому, что наши граждане не торопятся вносить их в реестр недвижимости, ведь за них нужно платить налоги, - говорит Примак.

Выбранный участок мог быть ранее кому-то уже предоставлен в собственность или аренду. Владельцы этих земельных наделов должны были подать сведения о них в местные администрации, чтобы их изъяли из предоставления в рамках программы «Дальневосточный гектар». Но сделали это единицы.

- Районные администрации не в силах выехать на каждый гектар для проверки. Тем более на те, которые находятся в 120 километрах от ближайшего населенного пункта, куда добираться через три горных речки, - говорит специалист. - В этом вопросе стоит надеяться только на себя.

«А ЗАЧЕМ МНЕ МЕНЬШЕ ГЕКТАРА?»

Многие поняли термин «Дальневосточный гектар» буквально - и взяли земли больше, чем смогут освоить. Но квадрата 100 на 100 метров не мало даже для строительства базы отдыха. Что уж говорить о садово-огородном хозяйстве или коттедже для семьи? Только огородить такую территорию - уже затратно, а ведь она потребует и дальнейших вложений.

- Люди не рассчитали свои ресурсы, взяли слишком большие участки, потом поняли, что не потянут освоение. Тем более, что после передачи в собственность или аренду земля будет облагаться налогом, либо арендной платой, которые напрямую зависят от площади и вида использования, - объясняет Андрей Примак.

Как показала практика, тем, кто намерен построить дом, достаточно 10-20 соток. Еще и на огород места хватит. Налог при этом будет в 10 раз меньше, чем за гектар.

Кстати, через пять лет полученный в собственность участок можно будет уменьшить, разделив его при помощи кадастрового инженера и отказавшись от невостребованной части.

«А ГОСУДАРСТВО МНЕ ПОМОЖЕТ?»

Некоторые из тех, кто уже вернул гектар обратно, изначально брали его, полагаясь на господдержку, а не свои силы.

- Логика такая: раз дали участок, значит, помогут и освоить. Три года прошло, а освоения ноль, потому что никаких специальных грантов и субсидий для гектарщиков конечно же нет. Есть только меры поддержки сельхозпроизводителей, кредиты по сниженным ставкам и так далее. Поэтому те, кто питал иллюзии, что все сделают за них, от участков отказались.

«А ЕСЛИ МЫ РАЗВЕДЕМСЯ?»

В неудобной ситуации оказались участники некоторых коллективных заявок, которые объединялись в кооперации для освоения больших участков. Сейчас специалисты наблюдают большой процент неосвоения и отказов от них. Дело в том, что все документы по коллективным гектарам должны подписывать одновременно все участники заявки. А что, если один из десяти пропал?

- Например, люди хотели на десяти гектарах обосновать природный парк или семейное крестьянско-фермерское хозяйство. И вдруг супруги разводятся, разъезжаются, а друзья разбредаются, кто куда. Оставшиеся не могут без них ни выбрать вид деятельности, ни начать использовать землю, а потом не смогут и в собственность взять, потому что она тоже коллективная.

Поэтому внимательно присмотритесь к тем, кого берете в компаньоны.

Отказываться от гектаров приходилось и тем, кто уже успел построить дом на участке и хочет совершить сделку с ним. Продать, например. Сделать это можно только в роли собственника земли, на которой дом стоит, а стать им гектарщик по закону может только спустя пять лет.

- Они отказывались от участков по программе, чтобы взять эту же землю с построенным на ней домом в собственность. Теперь эта проблема решена. С 28 марта 2019 года люди смогут оформить свои гектары в собственность досрочно, - рассказал специалист. - Закон о гектаре «живой», он меняется, чтобы учесть потребности землепользователей. Поэтому тем, кто задумался о возврате бесплатного гектара, рекомендуем не торопиться. Закон действует до 2035 года, и в него могут быть внесены поправки, позволяющие отказаться от одного гектара и выбрать другой.