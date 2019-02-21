Гектар вне зоны доступа: как осваиваются «необитаемые» земли Хабаровского края
С какими препятствиями столкнулись участники проекта «Дальневосточный гектар»
За три года реализации программы «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае выдано почти девять тысяч земельных участков. Как выяснилось, не все они одинаково доступны. В процессе освоения земли участники проекта столкнулись с рядом препятствий. Одни наделы оказались отрезанными от транспортной инфраструктуры и электричества, другие - заболочены или сплошь покрыты кустарником.
Как осваиваются «необитаемые» земли Хабаровского края, выясняла «Комсомольская правда».
ИСТОЧНИК KP.RU