2019-02-21T11:20:36+03:00
Общество

Гектар вне зоны доступа: как осваиваются «необитаемые» земли Хабаровского края

С какими препятствиями столкнулись участники проекта «Дальневосточный гектар»
Марина КАЛИНИНА
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За три года реализации программы «Дальневосточный гектар» в Хабаровском крае выдано почти девять тысяч земельных участков. Как выяснилось, не все они одинаково доступны. В процессе освоения земли участники проекта столкнулись с рядом препятствий. Одни наделы оказались отрезанными от транспортной инфраструктуры и электричества, другие - заболочены или сплошь покрыты кустарником.

Как осваиваются «необитаемые» земли Хабаровского края, выясняла «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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