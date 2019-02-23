Instagram-аккаунт губернатора Хабаровского края пытаются заблокировать

Администрация социальной сети Instagram предупредила команду губернатора Хабаровского края о том, что аккаунт Сергея Фургала могут скоро заблокировать. Причина - ежедневные жалобы, в их числе - нарушение авторских прав на фото.

Неизвестные, в чьих интересах заблокировать аккаунт главы региона, пошли и на хитрость. Они создали электронную почту от имени фотографа губернатора Вячеслава Реутова и пожаловались на публикацию в администрацию социальной сети.

- Мы сейчас пытаемся оспорить жалобу. Однако в положительном результате не уверены. Предполагаем, что в скором времени можем «потерять» аккаунт, - написала на своей страничке Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края.

Отметим, что сейчас в Instagram у Сергея Фургала 97 тысяч подписчиков. Практически ежедневные публикации набирают сотни комментариев.