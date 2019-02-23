2019-02-23T10:17:01+03:00
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Наглый сивуч на Камчатке забрался на судно, поел рыбу и не хотел уходить

Палубу тюлень покинул после душа из водомета [видео]
Александра ШОПЕНКО
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Наглый сивуч на Камчатке забрался на судно, поел рыбу и не хотел уходить. Фото: скриншот с видеоНаглый сивуч на Камчатке забрался на судно, поел рыбу и не хотел уходить. Фото: скриншот с видео
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Внушительных размеров сивуч забрался на рыболовецкое судно и стал как машина поглощать рыбу, которая лежала прямо на палубе. Экипаж не смог прогнать наглого морского обитателя словами, поэтому в ход пошел водомет.

Происходило действо, по некоторым данным, в Авачинской губе на Камчатке. Сейнер, полный рыбы, спокойно идет по волнам, как на его палубу забирается нежданный гость - крупный и невоспитанный сивуч.

Появление «зайца» на корабле матросы восприняли без энтузиазма, но видео записать решили. На кадрах видно, как бесцеремонное морское животное перемалывает мороженную рыбу одну за другой. Судя по озвучке - в ассортименте улова была треска.

Не действовали на «пришельца» ни уговоры, ни отборные ругательства. Возмущенные поведением сивуча моряки куда только не отправляли животное, да вот только уходить с «рыбного» места тюлень не хотел и огрызался.

Наглый сивуч на Камчатке забрался на судно, поел рыбу и не хотел уходить.Социальные сети

- Он, по-ходу, этот… самый главный у них, - комментирует автор видео.

Проиграв вербальный бой, в ход пошла рыба, которой моряки кидались в сивуча, подкрепляя действия крепким словцом. Брань, видимо, надоела тюленю и он сделал пару агрессивных выпадов в сторону команды, сопроводил их недовольным фырканьем, плюнул и прилег отдохнуть.

В итоге люди поняли, что добровольно морское животное не капитулирует и дали по тюленю мощной струей из пожарного шланга. Но не на того напали! Вода, бьющая в лицо, лишь немного мешала сивучу загребать в пасть новую рыбину. Тогда один из моряков подтолкнул тюленя чем-то похожим на лопату. Морской лев фактически на лету схватил рыбину и был таков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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