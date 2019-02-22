«Думала - нам конец»: на Камчатке на беременную женщину с той-терьером напал разъяренный стаффордшир

40 СЕКУНД УЖАСА

37-летняя Галина Клейн из Петропавловска-Камчатского собиралась на работу, но ее той-терьер Пуля попросился на дополнительную прогулку (перед школой с собакой прошлась дочка женщины). Время позволяло, и Галина вышла на улицу, поставила песика на землю. А когда подняла голову, застыла от ужаса: на нее со всех ног несся разъяренный стафф. Подумать было некуда, спасаться негде. Галина схватила Пулю на руки и подняла высоко над головой. Стаф бросился на обоих… начал рвать зубами женщину, допрыгнул до Тоя... Это длилось 40 секунд, - посчитают потом видео по камерам наблюдения. Вспоминает Галина, прошла будто вечность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/693471" frameborder="0"></iframe> «Думала - нам конец»: на беременную женщину с той-терьером напал разъяренный стаффордшир.Видео предоставлено ютуб-каналом "Новости Камчатки Масс-Медиа News"

Подоспела хозяйка, - и она не смогла оттащить разъяренного пса. Неудивительно – на нем не было не только намордника и поводка, но даже ошейника. Пока шла борьба, из рук Галины вырвалась Пуля. Взбешенный стафф кинулся за ней.

- Я кричала: «Спасите! Помогите!». Выбежал сосед, догнал стаффа и сумел отбить мою собаку. Благодаря ему она жива. В тот момент я испытывала жуткий страх, но потом забыла о себе и думала только о том, что мне нужно спасти Пулю. Это собака-убийца! - вспоминает в разговоре с корреспондентом «КП-Хабаровск» пострадавшая Галина Клейн.

«Думала - нам конец»: на беременную женщину с той-терьером напал разъяренный стаффордширФото: Социальные сети

Не дожидаясь скорой, Галина на такси с окровавленной собакой и разорванной рукой поехала в ветеринарную клинику. Там женщине перевязали рваные раны. Пуле на следующий день сделали сложную операцию - вставили на место два ребра, расправили легкое, зашили множественные раны.

НЕ ПЕРВОЕ НАПАДЕНИЕ

Пуля, рассказывает пострадавшая семья, далеко не первая жертва бойцовской собаки. В семье Галины до этого был другой той-терьер. Летом 2016 года с песиком отправилась гулять дочка, откуда ни возьмись, появился тот же самый стаффорд, и растерзал маленькую собаку на глазах детей.

- Мы обратились в правоохранительные органы, они провели проверку, которая показала, что собака ходит в наморднике, ошейнике и гуляет на поводке. Но такого никогда не было! Этот пес гуляет сам по себе! А как только что-то случается, собаку увозят – продолжает Галина.

Говорят, в страхе дом держит не только пес, воспитанием которого никто не занимался, но и его хозяева.

- В той квартире, где живет неадекватный пес, постоянный шум, люди выпивают, собирается человек по 20. Туда полицию вызывали раз сто! – рассказывает Галина.

А на железной двери квартиры написана аббревиатура «БУР». В исправительных колониях так называют барак усиленного режима.

- В тот день я немного остыл, зашел в квартиру, где живет стаффорд. Позвонил, открыл дед. И собака эта из-за двери лает. Он ее убрал, я вошел, спросил: «Вы что, нелюди, что ли? Второй раз уже!». Он отвечал: «Извините, извините, гулял не я». Я говорю: «Собаку надо усыплять или что-то с ней делать». Он ответил: «Я не могу», - делится с корреспондентом «Комсомолки» Егор, муж Галины.

Вся семья очень переживала за Галину и Пулю. Сейчас пострадавшие продолжают лечение. Беременная женщина, чтобы сберечь малыша, отправится в стационар – шок до сих пор ее не отпускает. Собака тоже идет на поправку.

Семья не намерена мириться с произошедшим и готовит документы в суд. Главное, как признается пострадавшая, - убрать подальше агрессивного пса.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следственным комитетом инициировано проведение доследственной проверки о том, что на улице Звездная на беременную женщину напал пес бойцовской породы, в результате чего она получила телесные повреждения. Ведомством будут тщательным образом изучены все изложенные факты. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, - отметили в СУ СК РФ по Камчатскому краю.