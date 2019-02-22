ТОП-10 лучших идей по освоению «Дальневосточного гектара»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-22T12:25:33+03:00

В Хабаровском крае по программе «Дальневосточный гектар» предоставлено около 9 тысяч земельных участков. «Комсомольская правда» рассказывает, как распорядились своими наделами самые успешные получатели гектаров.

Чемпион Дальнего Востока по дельтапланеризму построил на гектаре аэродром. Фото из архива Ф.Жакова

Умный коровник

Ухаживать за буренками из любой точки мира позволит система «Умный коровник». Фото М.Утробина

Хабаровчанин Михаил Утробин всегда мечтал жить вдали от городской суеты и кормить детей экологически чистыми продуктами. Надел в селе Кругликово района имени Лазо полностью изменил его жизнь. Бывший менеджер стал успешным фермером. На гектаре Михаил построил не только дом для своей большой семьи, но и коровник, чтобы производить молочную продукцию. На сегодняшний день поголовье насчитывает уже 21 корову, а прилавки хабаровских продуктовых магазинов пополнились молоком, сливками, сывороткой и сметаной под маркой «Утро на ферме» - результатом трудов семейного подряда Утробиных.

Ухаживать за буренками из любой точки мира позволит система «Умный коровник». Фото М.Утробина

По словам Михаила, точку безубыточности предприятие прошло в декабре 2018-го — спустя 1,5 года после начала стройки на «Дальневосточном гектаре». Сейчас в планах Михаила — наладка системы «Умный коровник», позволяющей ухаживать за стадом в режиме онлайн — настраивать отопление, подогрев и закачку воды в поилки. На стадо требуется около 2 тонн воды в день, а автоматика позволит не носить её вручную, подавать прямо в стоило буренкам.

Ухаживать за буренками из любой точки мира позволит система «Умный коровник». Фото М.Утробина

Горная усадьба Мяо-Чан

«Горная усадьба Мяо-Чан» расположена на высоте 1000 метров над уровнем моря. Фото Евгении Юрьевой

Виктор Атаманюк начал бизнес с нуля на арендованных землях горного хребта Мяо-Чан в Солнечном районе Хабаровского края. Программа «Дальневосточный гектар» позволила предпринимателю закрепиться на земле и продолжить развитие базы отдыха. Сегодня в распоряжении гостей «Мяо-Чана» таёжные избушки и баня.

«Горная усадьба Мяо-Чан» расположена на высоте 1000 метров над уровнем моря. Фото Евгении Юрьевой

На «Горную усадьбу Мяо-Чан» приезжают туристы, чтобы прокатиться на упряжке аляскинских маламутов, пройтись на лыжах по живописнейшим горным траверсам, подышать горным воздухом - высота здесь 1000 метров. Также усадьба стала излюбленным местом снегоходчиков и поклонников духовного туризма. На базе проходят различные семинары и деловые бизнес встречи.

«Горная усадьба Мяо-Чан» расположена на высоте 1000 метров над уровнем моря. Фото Евгении Юрьевой

Йогурт из козьего молока

Однажды Игорь Даниленко с супругой Татьяной отважились купить козу. Страхов было много, ведь ничего о дойке и уходе за этим копытным они тогда ещё не знали. Но, поднабравшись опыта, приобрели ещё две, а затем ещё четыре козы. Втянулись.

Молоко по друзьям и родственникам разлеталось махом, а стадо разрослось до 60 голов. Под расширение фермы супруги и взяли «Дальневосточный гектар». На сегодняшний день продукция их предприятия насчитывает около 20 наименований: молоко, сыры, сметана, творог и пр.

Местный продукт составил конкуренцию дорогостоящему импорту, заняв практическую пустую нишу. Недавно фермер запустил первое в крае производство йогурта из козьего молока, с добавлением начинок из клубники, смородины и малины с собственных плантаций, а также лесной клюквы и жимолости.

В хозяйстве Игоря Даниленко уже больше 60 коз. Фото из архива И.Даниленко

Автокафе «М-60»

Предприниматель Владимир Бодажков искал землю под автокафе по типу Pit Stop и был приятно удивлен, когда потратил на упрощенную процедуру заключения договора по программе «Дальневосточный гектар» всего один месяц. По его словам, обычно это отнимает гораздо больше времени и нервов.

На взятых в безвозмездное пользование 40 кв метрах он установил павильон, оснастил его оборудованием, необходимым для приготовления еды и горячих напитков и начал работу летом прошлого года. Оформить заказ в автокафе «М-60» теперь можно, не выходя из машины. Причем землю под павильон Владимиру выделили прямо в городской черте Бикина. По словам предпринимателя, вложения в точку питания окупилась всего за шесть месяцев.

Pit-stop в Бикине окупился за полгода. Фото из архива В.Бодажкова

Арахисовые плантации

Хабаровчанин Алексей Дегтярев твердо решил, что его семья будет питаться натуральными продуктами, выращенными на собственной земле. Участок под личное подсобное хозяйство он взял в селе Зоевка района имени Лазо.

Прежде чем снять первый урожай, Алексею пришлось изрядно потрудиться. Земельный участок, который он взял на освоение, был покрыт густым лесом и заболочен. Чтобы привести его в полный порядок потребуется ещё не один год, но, как говорит хозяин надела: дорогу осилит идущий.

Алексей планирует выращивать здесь не только привычные дальневосточникам овощи и ягоды, но и попытается приручить арахис и сладкую кукурузу, уже готовит специальный грунт под плантацию лимонника, а пеньки от вырубленного леса пригодятся ему для грибной фермы. Словом, он намерен экспериментировать.

Гектар Алексея Дегтярева станет полигоном для экспериментального растениеводства. Фото А.Дегтярева

Медоносный гектар

Подполковник в запасе Сергей Суровцев хотел быть ближе к природе и выбрал пчеловодство, решив, что для него это самый гармоничный вид сельского хозяйства. Он обучился мастерству у наставника, имеющего большой опыт работы с пчелами. На свой участок пасечник провел электричество, установил контейнеры, сушку, хранилище и ульи. Планирует довести хозяйство до 100 пчелосемьей.

Также здесь появился домик для лечения на пчелах. Воздух из ульев попадает в него через вентиляцию. Прополисный микроклимат успокаивает, улучшает сон и аппетит. Кроме этого Суровцев собирает дикоросы, делает Иван-чай.

Свою продукцию Сергей презентует на всех крупных ярмарках Хабаровского края, а также принимает участие в «Днях Дальнего Востока в Москве» на Тверской площади.

Дальневосточный гектар Сергей Суровцев брал на себя, супругу и дочерей, а теперь планирует подключить и сыновей, чтобы осваивать таёжный надел под кочевое пчеловодство.

Пчелы подполковника Суровцева не только кормят, но и лечатФото: Элина ОГАНЕСЯН

Дальневосточный «Форт Боярд»

Московский бизнесмен Нарек Оганисян взял на освоение целый остров Чакмут в Японском море. Предприниматель планирует создать на дальневосточных землях туристический комплекс.

По проекту, на нем будут проходить квесты по типу телешоу «Форт Боярд», развиваться экотуризм и «робинзонада» - желающие пожить в уединении смогут арендовать остров целиком. На освоение земли предприниматель заложил в бизнес-плане около 1 млн рублей и уже получил сотни заявок от желающих посетить его остров.

Детский городок

Жительница поселка Эльбан Амурского района Любовь Терпугова взяла «Дальневосточный гектар» в числе первых. Сперва женщина планировала разбить на нём личное подсобное хозяйство, но потом ей в голову пришла идея создать детский игровой городок, ведь в поселке их явно не хватает. Идею поддержали и другие жители Эльбана, которые помогли построить горку, деревянный домик, качели. Все делали своими руками.

Теперь игровая площадка пользуется у местной ребятни большой популярностью. В дальнейших планах жительницы Эльбана — выиграть грант на строительство современной спортивной площадки для подростков, а также построить мостик через прилегающий к территории живописный пруд.

Гектар в Эльбане стал любимым местом детворы. Фото А.Примака

Умный коровник

Хабаровчанин Михаил Утробин всегда мечтал жить вдали от городской суеты и кормить детей экологически чистыми продуктами. Надел в селе Кругликово района имени Лазо полностью изменил его жизнь. Бывший менеджер стал успешным фермером. На гектаре Михаил построил не только дом для своей большой семьи, но и коровник, чтобы производить молочную продукцию. На сегодняшний день поголовье насчитывает уже 21 корову, а прилавки хабаровских продуктовых магазинов пополнились молоком, сливками, сывороткой и сметаной под маркой «Утро на ферме» - результатом трудов семейного подряда Утробиных.

По словам Михаила, точку безубыточности предприятие прошло в декабре 2018-го — спустя 1,5 года после начала стройки на «Дальневосточном гектаре». Сейчас в планах Михаила — наладка системы «Умный коровник», позволяющей ухаживать за стадом в режиме онлайн — настраивать отопление, подогрев и закачку воды в поилки. На стадо требуется около 2 тонн воды в день, а автоматика позволит не носить её вручную, подавать прямо в стоило буренкам.

Мастер на все руки Виктор Шкробов строит дом на месте бывшей мусорной свалки. Фото А.Примака

Дом мечты

Желание Виктора Шкробова построить деревянный дом с русской баней и огородом на участке не отбила даже мусорная свалка, под которой оказался его гектар. В поселке Солнечном выбор земельных наделов был не так велик, как за пределами населенных пунктов. Поэтому взял, что было.

Сейчас место не узнать. Семья, живущая неподалеку в обычной квартире, самостоятельно вывезла мусор с участка, разровняла землю, построила забор. Супруга Виктора уже посадила огород, кустарники. Сам он построил теплицы, заложил опалубку в основу будущего дома.

Говорит, что любовь к земле у него в крови — по происхождению он белорус. Кстати, работу на участке пенсионер Виктор Шкробов совмещает с преподаванием в Солнечном промышленном техникуме дисциплины «Машинист крана».

ИСТОЧНИК KP.RU