На Камчатке школьник перепутал газ с тормозом и погиб за рулем снегохода, еще двое детей пострадали

Трагедия произошла в пяти километрах от села Эссо вблизи горнолыжного комплекса в День защитника Отечества. 23 февраля вечером тринадцатилетний школьник решил покататься на снегоходе «Ямаха». Проехаться по снегу вместе с ним решили еще девочки 11-ти и 8-ми лет. Места для всех не хватало, поэтому при помощи троса к снегоходу прикрепили нарты. Дети сели на сани, а самый взрослый школьник – за руль. За ним, по всей видимости, для безопасности, вместе с подростком, поехала 34-летняя женщина.

- 13-летний школьник, спускаясь с горы, не справился с управлением, перепутав газ с тормозом, и врезался в дерево,- рассказывает «КП»-Хабаровск» Виктория Гончарова, инспектор пропаганды ГИБДД Камчатского края. – В результате ДТП несовершеннолетний водитель скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Женщина и двое детей получили травмы, им назначено амбулаторное лечение.

Фотография с места смертельного ДТП.Фото: УМВД России по Камчатскому краю

Являлась ли женщина матерью погибшего ребенка и на кого был зарегистрирован снегоход – пока неизвестно.

- По данному факту мы проводим проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, - отметила Елена Пасенюк, сотрудник пресс-службы УМВД России по Камчатскому краю.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, что по правилам в России управлять снегоходом можно лишь с 18 лет.