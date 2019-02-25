"Комсомолка" испытала хабаровчан на прочность, силу ума, духа и харизмы

Накануне мужского праздника, 22 февраля, медиахолдинг "Комсомольская правда" подарил искрометное шоу жителям и гостям Хабаровска. Посетители торгово-развлекательного комплекса "Южный парк" приняли участие в зажигательном празднике "Ты - лучший!", продемонстрировав свои таланты, эрудицию и обаяние.

ПОДАРКИ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ

Гости мероприятия смогли приобрести печатную продукцию издательского дома «Комсомольская правда»Фото: Марина КАЛИНИНА

В предпраздничный вечер у концертной площадки на втором этаже ТРК "Южный парк" собрались самые активные, задорные и амбициозные хабаровчане. Настроение у гостей праздника от «Комсомольской правды» - боевое, ведь организаторы подготовили для участников шоу массу подарков и сюрпризов.

Гости праздника приняли участие в танцевальном баттлеФото: Марина КАЛИНИНА

На кону - суперпризы от партнеров "Комсомолки": утюг, хлебопечь и микроволновка от сети бытовой и цифровой техники DNS, пушистые банные полотенца от производственно-торговой компании "АИР", сертификаты на 1000, 1500 и 2000 рублей в лаундж-кафе "Мята", а также книги и газеты от издательского дома "Комсомольская правда".

Конкурсанты смогли почувствовали себя звездами популярного шоу «Голос»Фото: Марина КАЛИНИНА

- Главное, дамы и господа, что не нужно ничего покупать, не надо никуда бежать. Достаточно принять участие в нашем конкурсе и, на деле доказав, что именно ты - лучший, вернуться домой с крутыми подарками для дорогих мужчин, - сказал Эдуард Грищук, ведущий шоу.

За призы боролись не только защитники Отечества, но и их боевые подругиФото: Марина КАЛИНИНА

Чтобы поддержать и раззадорить участников, которым предстояло побороться за главные призы, на площадку прибыл "космический" десант от DNS. Ростовые куклы инопланетян встречали гостей, фотографировались с ними и желали всем удачи.

К ним присоединилась и рыжая птица Додо, захватившая на праздник свою фирменную пиццу, чтобы угостить настоящих мужчин и их боевых подруг.

Сытное угощение предоставила «Додо пицца»Фото: Марина КАЛИНИНА

ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

Шоу началось с викторины. Участники, правильно ответившие на вопросы ведущего об истории праздника, который отмечается 23 февраля, получили заветные купоны. Именно они - счастливый билет к розыгрышу суперпризов.

Перед конкурсом на силу духа участники подкрепились пиццейФото: Марина КАЛИНИНА

- Победители каждого конкурса пишут на купонах свои имена и кладут их в магический черный цилиндр. Понимаете, к чему я клоню? Чем больше купонов выиграете и в шляпу опустите, тем больше у вас шансом уйти сегодня домой с крутым призом. В конце вечера мы будем называть подарки и не глядя доставать из цилиндра купон с именем его обладателя, - объяснил ведущий.

Самый большой шар надул самый высокий пареньФото: Марина КАЛИНИНА

Соревнования - все как на подбор для тех, кто всегда грезил о сцене. Ведущий предложил гостям принять участие почти что в настоящем телешоу "Один в один". Участникам нужно было повторить движения за знаменитыми артистами, которые появятся на экране, а удалось ли им впечатлить танцем звезд шоу-бизнеса, расскажут они сами. Например, пародию на Майкла Джексона в исполнении молодого парня с экрана оценила сама Лариса Долина, подчеркнув, что петь и одновременно танцевать - тяжелый труд, уж она-то знает. Другим участникам выпали клипы Шакиры, Gangnam style, Lady Gaga с ее экстравагантными танцами, Потапа и Насти. Купоны достались тем, кто смог завоевать самые громкие овации зрителей.

Уметь красиво дарить цветы любимым — отличительная черта настоящего мужчиныФото: Марина КАЛИНИНА

На следующий конкурс талантов ведущий устроил кастинг. Гости спели хором "Ой цветет калина", "Для тебя" Стаса Михайлова и другие песни, а самые голосистые прошли на сцену в качестве звездных наставников. Каждый взял себе в команду трех человек из зала. Уже догадались в каком популярном шоу им предстояло участвовать? Конечно, это "Голос".

Среди призов были три бархатистых полотенца от компании «АИР»Фото: Марина КАЛИНИНА

- У вас есть одна минута, чтобы вспомнить и спеть для нас песню с загаданным словом. Ваша команда поет про мужчин, вы - про армию. Девчонки, вам достается слово "женщина", а четвертая группа исполнит нам что-нибудь патриотическое. Купоны отдам участникам той команды, которая лучше всех справится с заданием, - сказал ведущий.

Самый юный защитник Отечества по имени Богдан унес домой утюгФото: Марина КАЛИНИНА

Первая женская группа, долго не думая, исполнила "О, Боже, какой мужчина!". Песней про армию стала "Катюша", про милых дам - "Ах, какая женщина". Четвертая команда дала жару молодежи, удивив патриотическим гимном "Гайдару салют!". Победителей караоке-баттла определили зрители. Ими стали исполнители всеми любимой "Катюши".

ОДНОЙ ЛЕВОЙ

Наконец, пришло время помериться силой. Нет, кулачных боев и армрестлинга в программе не предусмотрено. Ведь настоящие мужчины должны побеждать не только мускулами. Поэтому ведущий объявил конкурс на силу духа.

Наталья Бурлакова теперь сможет завтракать хлебом собственного изготовленияФото: Марина КАЛИНИНА

А чтобы ее укрепить, перед началом соревнования гостей праздника пригласил подкрепиться партнер мероприятия - "ДоДо пицца". "Пепперони", "Четыре сыра" и другие угощения подоспели очень вовремя, ведь к этому моменту все уже вдоволь натанцевались и изрядно проголодались.

Перекусив, участники конкурса ринулись в бой. Все участники получили от ведущего воздушные шарики - кто надул самый большой, тот и самый сильный духом. Купон с его именем отправился в шляпу, а гости приготовились помериться силой разума.

- Настоящий защитник Отечества умеет делать все одной левой, - сказал ведущий, объявляя условия следующего конкурса. - Сейчас вы должны показать как можно больше узнаваемых, понятных всем жестов одной рукой.

Участники вспомнили несколько десятков всяческих "ок", "супер", "виктори", "козу" и прочие. Это оказалось не так просто, поэтому из 14 участников очень быстро осталось всего двое. Победительнице достался один из последних заветных купонов.

Хабаровчанину Сергею досталась самая увесистая коробка — он выиграл микроволновую печьФото: Марина КАЛИНИНА

Силу харизмы участники измеряли умением красиво вручать любимым цветы. Их все желающие смастерили самостоятельно из шариков. А вручали, войдя в образ. Кому-то досталось амплуа горбуна Квазимодо, другому пришлось презентовать букет, прикинувшись изрядно подвыпившим.

А ТЕПЕРЬ - СТИХ

Конкурс на самое красивое стихотворение, посвященное спонсорам мероприятия, был анонсирован ещё в начале праздника. Все это время гости старательно выводили строчки в телефонах и на бумажках. Талантом сочинительства блеснули пять человек, не забыв похвалить "Южный парк" за гостеприимство, Додо-пиццу - за угощения, "АИР" и DNS - за полезные призы.

- Ну, что? А вот и долгожданная лотерея, - объявил ведущий.

Гости замерли в ожидании, когда из шляпы один за другим начали появляться купоны с именами победителей. Право тянуть их из цилиндра ведущий предоставил детям из зала. Всего было разыграно 12 призов. Но самыми желанными стали подарки от DNS.

Утюг забрал домой самый юный защитник Отечества по имени Богдан. Микроволновка досталась хабаровчанину Сергею, а хлебопечь - Наталье Бурлаковой, которая, кстати, пришла на праздник раньше остальных и терпеливо ждала начала. Будто знала, что сегодня - её день.

- Я случайно здесь оказалась, не ожидала, что так повезет. Хлебопечку я оставлю себе, никому дарить не буду. На днях попробую испечь в ней свой первый хлеб, - поделилась она с корреспондентом "Комсомолки" планами на полезный приз.