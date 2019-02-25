Хабаровский «СКА-Нефтяник» прервал свою беспроигрышную серию и разозлил болельщиков

Выездной матч в Москве сложился для хабаровских хоккеистов крайне неудачно. Итоговый счет – 8:5 в пользу столичной команды показал, что «Динамо» всерьез намерено бороться за вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, а заодно и то, насколько хабаровские болельщики отвыкли от проигрышей своего клуба.

Сама игра была очень напряженной – большинство атак «СКА-Нефтяник» разбивались об оборону москвичей, оппоненты же, как назло реализовали почти все свои голевые моменты. Первыми в матче, который проходил в спортивном комплексе «Крылатское», счет открыли динамовцы, на 7 минуте в ворота хабаровчан забил нападающий московской команды Евгений Филиппов.

Через две минуты армейцы сравняли счет, но уже на двадцать второй минуте с пенальти тот же Филиппов снова выводит свою команду вперед, затем следуют еще два гола в ворота гостей, и на перерыв наша команда уходит, проигрывая хозяевам три мяча.

Во втором периоде Артем Бондаренко доводит счет до - 4:2, затем забивает Эрик Петтерссон - 4:3, казалось, еще немного - и армейцы соберутся и традиционно выйдут вперед, но судьи опять назначают пенальти, и нападающий москвичей снова увеличивает отрыв - 5:4.

В короткий промежуток времени динамовцы доводят счет до - 8:4 и только в финале матча Рязанцев и Ишкельдин забивают два ответных мяча - 8:6.

- Результат вообще не тот, которого мы ожидали, - прокомментировал игру Михаил Юрьев, наставник хабаровской команды. – Не хватило аргументов в игре против «Динамо». В атаке сыграли не так, как хотелось бы, очень много делали ошибок в обороне.

Сказать, что хабаровские болельщики были таким результатом расстроены – не сказать ничего. В соцсети выплеснулся настоящий ураган возмущения.

- Позор, кому проиграли! – комментирует игру на сайте «СКА-Нефтяник» некий Андрей.

- Такое ощущение было, что играли в Красноярске и Москве разные команды «СКА-Нефтяник»?! - возмущается болельщик Игорь Гордиенко. - Позорный цирк… ДМ в урезанном составе обула чемпионов?! Аукнется это поражение.

Есть и обвинения в «сливе», якобы хабаровчане «помогали» московскому «Динамо» закрепиться на втором месте турнирной таблицы и «утопить» красноярский «Енисей». И «камни» в судейский огород – мол, подсуживали хозяевам.

Однако многие не берут в расчет, что беспроигрышная серия армейцев длилась рекордно долго – 42 матча, что перед игрой в Москве «СКА-Нефтяник» провел фееричный матч в Красноярске с легендарным «Енисеем», выиграв 3:11.

Что единственная ничья в этом чемпионате у хабаровчан случилась как раз с московским «Динамо», и тогда после матча тренер столичной команды признался, что они очень тщательного готовились к игре – досконально изучали манеру и стиль игры армейцев, думали, как противодействовать их атакам, что именно с «Динамо» мы сражались за Кубок и Суперкубок страны. В то же время более опытные болельщики, узнав о поражении «СКА-Хабаровск» облегченно вздохнули.

- Это не очень хорошо, когда команда в первом круге идет без поражений, - делится наблюдениями Иван Афанасьев. - Игроки расслабляются и потом получают неожиданный отпор от соперников в плей-офф. Так что я даже рад, что беспроигрышная серия прервалась – злее будут.