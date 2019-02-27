В Хабаровском крае заброшенные сельхозземли вернут в оборот, забрав у прежних владельцев

В Хабаровском крае начата комплексная инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. Она входит в «дорожную карту» по развитию аграрной отрасли. С декабря 2018 года межведомственная рабочая группа проводит мониторинг на предмет неиспользования сельхозугодий или использования их не по назначению. По результатам инвентаризации собственники и арендаторы участков, на которых выявлены нарушения, будут вынуждены устранить их в установленные сроки. В противном случае с землей им придется расстаться.

Главная цель инвентаризации - вовлечение в оборот заброшенных сельхозугодий. По данным министерства сельского хозяйства Хабаровского края, общая площадь сельхозземель в регионе составляет почти 400 тысяч гектаров. Более половины из них заняты сельхозугодьями - пашней, сенокосами и пастбищами. При этом немалая их часть не используется владельцами, в то время как в крае остро стоит вопрос нехватки сельхозугодий под реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области молочного и мясного животноводства.

У кого заберут?

Более 90% всех пахотных земель сосредоточено в южных районах края. Поэтому инвентаризация началась именно с них. На данный момент специалистами обследован Хабаровский район. Исследование четырех тысяч гектаров подтвердило факт неиспользования 2 800. Еще около 500 гектаров используются не по назначению. Начат мониторинг в районе имени Лазо. Там рабочая группа обследовала уже 4 170 гектаров, выявив нарушения на 3 700 из них.

- Материалы проверок направлены в Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО для принятия мер административного воздействия к правообладателям этих участков, - сообщил «Комсомольской правде» Сергей Жаркой, главный специалист отдела инвестиционной и земельной деятельности министерства сельского хозяйства Хабаровского края. - Владельцы и арендаторы этих земель получат предписания об устранении нарушений.

По словам специалиста, если правообладатели не выполнят требования в установленные сроки - не распашут и не засеют участки - будут предприняты меры по вовлечению их в оборот. Поскольку сельскохозяйственные земли не используются по назначению, власти вправе инициировать процедуру их изъятия и передачу эффективным пользователям.

- Если земля в аренде, то арендатору будет сначала предложено расторгнуть договор в добровольном порядке с последующей передачей земли в краевой или муниципальный фонд. Если договориться не получится, дело будет передано в суд, - объясняет Александр Рог-Кустов, начальник управления по модернизации агропромышленного комплекса министерства сельского хозяйства Хабаровского края. - Решения об изъятии участков, которые находятся в частной собственности, также будут принимать судебные органы. В случае положительного решения такие участки будут реализованы на торгах, а вырученные деньги возвращены бывшим владельцам за вычетом расходов на организацию аукциона.

Кому отдадут?

Инвентаризацию земель планируется завершить до конца 2019 года. На очереди - сельхозугодия в Вяземском, Бикинском, Комсомольском, Амурском и Нанайском районах. По словам Александра Рог-Кустова, эти территории пользуются спросом среди крупных инвесторов. Высвободившиеся наделы будут внесены в реестр земель, которые будут переданы под реализацию масштабных и приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства по упрощенному механизму, без проведения торгов:

- Среди них - «Скифагро-ДВ», которому необходимо дополнительно около 1,5 тысячи гектаров для реализации проекта строительства свиноводческого комплекса. Также заинтересован крупный холдинг «Грин Агро», специализирующийся на производстве молочной продукции. Его потребность - девять тысяч гектаров земли. Компания «Спорос» строит завод по производству семян в Бикине. Ей необходимо 12 тысяч. Еще один крупный инвестор из Вьетнама - «Ти-Эйч Тру Милк» - интересуется землей в Хабаровском крае для строительства молочных комплексов. Для него подыскиваем участок площадью 30 тысяч гектаров, - рассказал Александр Рог-Кустов.

Данные инвестпроекты являются приоритетными, поскольку регион испытывает потребность в наращивании объемов молочной и мясной продукции местного производства. В настоящий момент край производит около 25 тысяч тонн молока. Реализация проектов «Ти Эйч Тру Милк» и «Грин Агро-Хабаровск» увеличат объем выпуска молочной продукции почти в три раза. Мясной производитель «Скифагро-ДВ» позволит нарастить объем продукции на 50%.