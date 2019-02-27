Цифровое телевидение в Хабаровском крае: как перейти на новый формат вещания и кому он будет доступен

3 июня 2019 года в Хабаровском крае будет отключено аналоговое телевещание. Это означает, что принцип «пошевели антенну, чтобы изображение было лучше» практически отжил свое, и на смену ему приходит более продвинутый формат. Какие манипуляции нужно совершить, чтобы настроить цифровое ТВ как на современных, так и на стареньких «пузатых» телевизорах – в материале «КП-Хабаровск».

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Цифровое телевещание от аналогового отличает качество передаваемой картинки и стабильность изображения фактически без помех. Кроме того, сигнал нового поколения позволяет подключать дополнительные сервисы, например такие, как телетекст или голосование во время программы.

Россияне могут смотреть 20 обязательных каналов двух мультиплексов. Первый доступен практически всем, второй пока охватывает не всех жителей страны.

Каналы первого мультиплекса:

«Первый канал»;

«Россия-1»;

«Россия – Культура»;

«Россия-24»;

«Телекомпания НТВ»;

«Петербург - 5 канал»;

ТВЦ;

«Матч!»;

«Карусель»;

«Общественное телевидение России».

Каналы второго мультиплекса:

«Рен-ТВ»

«СТС»;

«Домашний»;

«СПАС»;

«ТВ3»;

«Пятница»;

«Звезда»;

«Мир»;

«ТНТ»;

«Муз ТВ».

В аналоговом вещании останутся региональные телеканалы. Смотреть их можно будет, меняя способ ввода изображения одной кнопкой на пульте управления телевизором.

В Хабаровском крае запущено два мультиплекса. Настраивать и смотреть телевизор в «цифре» бесплатно можно уже хоть сейчас. Правда, не всем.

- В 157 отдаленных населенных пунктах во всех районах Хабаровского края с небольшим количеством населения предложено людям использовать спутниковые антенны. Оборудование будет продаваться по сниженным ценам специально для этих территорий, вещание 20 каналов абсолютно бесплатное, - рассказал Дмитрий Стремилов, первый заместитель министра информационных технологий и связи Хабаровского края.

ПОДКЛЮЧАЕМСЯ

Функция приема цифрового сигнала есть во всех современных телевизорах. Вообще, стандарт DVB-T2 поддерживают «голубые экраны» не старше 2013 года, но лучше уточнить этот момент в инструкции. Телевизоры стандарта DVB-T вещать в цифре не будут.

В этом случае тратиться на дополнительное оборудование не придется – достаточно будет подключиться к антенне, нажать пару кнопок пульта и выбрать пункт в меню «автоматическая настройка».

Не спешите нести старые телевизоры на помойку, они еще кое на что способны. Правда, не без дополнительного оборудования.

Для того, чтобы старый телевизор начал показывать в новом формате вещания, необходимо купить специальную цифровую приставку с поддержкой стандарта (обратите внимание!) DVB-T2. Стоимость приставки на рынке стартует с отметки в 800 рублей.

Тюнер может подключаться к телевизору двумя способами: через кабель HDMI или шнур RCA (в народе «тюльпан»). Важно проверить, чтобы на приставке был как минимум один из таких разъемов. Шнуры в комплект обычно не входят.

В некоторых старых ТВ может быть только продолговатый с 20 контактами SCART-разъем. Тогда к приставке придется купить переходник SCART-RCA или SCART-HDMI.

В большинстве тюнеров присутствует и USB-разъем, к нему можно подключить жесткий диск или флэшку, чтобы посмотреть фильм. Обратите внимание: поддерживает ли приставка звук Dolby Digital, иначе вам придется смотреть немое кино.

Также потребуется антенна ДМВ-диапазона. Если вы смотрели телевизор и до перехода на «цифру», такая антенна у вас, вероятнее всего, уже есть - либо личная, либо общая (если вы живете в многоквартирном доме).

БОНУС

Некоторые категории граждан могут попросить деньги на тюнер у правительства, воспользовавшись механизмом единовременной адресной помощи – пять тысяч в год. Рассчитывать на нее могут малоимущие неработающие пожилого возраста ( женщины – 55 лет, мужчины - 60) и инвалиды, одинокие беременные женщины (не менее 12 недель), малоимущие сироты от 18 до 23 лет.

Деньги не имеют целевого назначения, могут быть потрачены по своему усмотрению и не требуют отчетности. Оформить заявление на получение можно через МФЦ, в центрах соцподдержки населения. Для этого необходимы справки подтверждающие право на получение выплаты.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

На все вопросы по поводу перехода на цифровое ТВ ответят специалисты Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Телефон: 8-800-220-20-02.