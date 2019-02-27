Хабар в Хабаровске отметил День белого медведя

Белый медведь Хабар поселился в зоосаде «Приамурский» почти два года назад – в апреле 2017 года. Привезли его из Московского зоопарка еще подростком. Сейчас одному из самых больших сухопутных хищников на Земле и по совместительству любимцу местной детворы исполнилось 4 года, он весит 322 килограмма, любит мясо, крупную рыбку и салат.

Кстати, именно из таких ингредиентов и состоял торт, которым угостили своего питомца работники зоосада в Международный день белого медведя, который отмечают во всем мире 27 февраля.

- Этой традиции уже несколько лет. Между прочим, тортики он очень любит и получает их не только в свой «профессиональный» праздник, но и на день рождения, - рассказали в зоосаде. – Однако они совершенно не сладкие, не похожи на те, что едят люди. У медведя своя особа диета: мясо, рыба, овощи и каши. Также в еду мишке добавляют различные витамины и микроэлементы, регулярно взвешивают и осматривают. Наши сотрудники следят чтобы Хабар всесторонне развивался. Чтобы заставить его играть, добывать корм, исследовать окружающее пространство ему подбрасывают в воду замороженные во льду фрукты и овощи, прячут под корягами мясо. Наш медведь с удовольствием разыскивает и поглощает эти лакомства.

СПРАВКА "КП"

Интересно, что медвежата у этих хищников рождаются всего около 30 сантиметров в длину и около 500 граммов весом. Когда мишки вырастают, они могут весить уже более 350 килограммов, а от носа до хвоста их «рост» достигает трех метров.

Белые медведи не мерзнут, в основном из-за подкожного жира, прослойка которого может достигать толщины до 13 сантиметров и очень плотной шерсти, а кожа под шерстью у белого медведя – черная.

Белые медведи отлично плавают – его скорость в воде достигает шести с половиной километров в час, и проплыть без отдыха он может расстояние в 500 километров. По суше он бегает со скоростью в 40 километров в час, но быстрых передвижений он не любит, поскольку перегревается.

В настоящее время в мире насчитывается от 14 до 25 тысяч белых медведей, однако ежегодно из-за различных неблагоприятных факторов: глобального потепления, браконьерства, загрязнения Арктики, их поголовье сокращается.

В России белого медведя охраняют с 1956 года, охота на них полностью запрещена. Зоосад «Приамурский» имени Сысоева участвует в программе по изучению, сохранению и восстановлению популяций белых медведей в стране. Именно по этой программе туда и попал белый медвежонок «Хабар».