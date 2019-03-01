2019-03-01T06:12:10+03:00
Общество

В Хабаровске уволили водителя, выгнавшего школьников из автобуса из-за разряженного валидатора

Безналичная оплата проезда была недоступна, а у ребят не было наличных
Александра ШОПЕНКО
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В Хабаровске уволили водителя, выгнавшего школьников из автобуса из-за разряженного валидатораВ Хабаровске уволили водителя, выгнавшего школьников из автобуса из-за разряженного валидатораФото: Администрация Хабаровска
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Утром 28 февраля водитель автобуса номер 14 накричал и выгнал из салона пятерых школьников, которые ехали на учебу. Причиной такого поведения стал неработающий валидатор (устройство для безналичной оплаты), из-за чего ребята не смогли расплатиться за поездку транспортными картами и брелоками. Наличных денег у школьников при себе не было.

- Перевозчик уже провел собственную проверку, данные факты подтвердились. Перед подростками он готов извиниться и компенсировать причиненные неудобства. Также владелец автобуса добавил, что он уже принял решение об увольнении водителя, - отметили в пресс-службе администрации Хабаровска.

После вопиющего инцидента было принято решение напомнить горожанам о том, что если в автобусе не работает валидатор – проезд бесплатный. Соответствующие объявления появятся во всех автобусах. Исправность устройства для безналичной оплаты, подчеркнули в мэрии, – «головная боль» перевозчика.

Также стоит помнить, что снять ребенка с рейса экипаж общественного транспорта может в присутствии родителей, законных представителей или полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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