В Хабаровске уволили водителя, выгнавшего школьников из автобуса из-за разряженного валидатора

Утром 28 февраля водитель автобуса номер 14 накричал и выгнал из салона пятерых школьников, которые ехали на учебу. Причиной такого поведения стал неработающий валидатор (устройство для безналичной оплаты), из-за чего ребята не смогли расплатиться за поездку транспортными картами и брелоками. Наличных денег у школьников при себе не было.

- Перевозчик уже провел собственную проверку, данные факты подтвердились. Перед подростками он готов извиниться и компенсировать причиненные неудобства. Также владелец автобуса добавил, что он уже принял решение об увольнении водителя, - отметили в пресс-службе администрации Хабаровска.

После вопиющего инцидента было принято решение напомнить горожанам о том, что если в автобусе не работает валидатор – проезд бесплатный. Соответствующие объявления появятся во всех автобусах. Исправность устройства для безналичной оплаты, подчеркнули в мэрии, – «головная боль» перевозчика.

Также стоит помнить, что снять ребенка с рейса экипаж общественного транспорта может в присутствии родителей, законных представителей или полицейских.