Миллионы за здоровье: в Хабаровском крае псевдоэстетические центры заставляли пациентов брать кредиты, чтобы лечить вымышленные болезни

Звонок на мобильный. Трубку берет пенсионерка Светлана.

- Здравствуйте, я представляю медицинский центр и предлагаю вам абсолютно бесплатно пройти обследование на новейшем и ультрасовременным оборудовании, - говорит приятным голосом девушка на том конце провода.

Светлана, несколько секунд помолчала, подумала: «Почему бы и нет, тем более, если бесплатно» и согласилась. Собралась и пошла в назначенный день в этот самый эстетический центр. На входе ее встретила сотрудница, которая проводила женщину к врачу на обследование. В кабинете, действительно, было оборудование, которое отличалось от тех, что есть в обычных муниципальных поликлиниках. Женщину обследовали, однако вердикт врачей оказался неутешительным. Оказалось, что у пенсионерки страшное заболевание. Чтобы вылечиться, нужны немалые деньги.

МЕДСЕТЬ С ВСЕАМУРСКИМ РАЗМАХОМ

По данным, которые пока имеются у оперативников, криминальную схему разрабатывали как минимум десять человек. Мошенники арендовали помещения в крупных торговых и деловых центрах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. Там они разместили псевдомедицинское оборудование.

Мошенники арендовали помещения в крупных торговых и деловых центрах Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска.Фото: Социальные сети

В конторе даже имелся колл-центр, где менеджеры как раз занимались обзвонами. На бесплатное обследование в основном приглашались пенсионеры. Примечательно, что ни у кого из менеджеров не было медицинского образования. До сих пор выясняют, являлся ли кто-то из врачей реальным специалистом или даже должности были фальшивками.

Тем не менее, именно они сообщали пациентам о страшных болезнях, которые могут привести к плачевным результатам. Но решение было. Лечение. Правда, дорогостоящее. Стоимость услуг варьировалась от 160 до 350 тысяч рублей.

Обыски проходили в середине февраля.Фото: Социальные сети

Некоторые даже шли на крайние меры - оформляли кредиты, чтобы вылечиться в этих центрах. Лишь спустя время пациенты поняли, что попались на уловки мошенников и обратились в полицию. Оказалось, что людей, ведущихся на бесплатное обследование, достаточно.

- Фигуранты намеренно вводили в заблуждение потерпевших относительно того, что частичная оплата лечения будет произведена за счет средств федерального бюджета, убеждая заключить кредитный договор и оплатить лечение на предложенных ими условиях. Предварительная сумма ущерба, причиненного 120 потерпевшим, превышает 20 миллионов рублей, - рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

В эстетических центрах изъяли документацию, оборудование и клиентскую базу.Фото: Социальные сети

В итоге сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Отягчающими обстоятельствами здесь выступят два пункта: использование служебного положения и особо крупный размер ущерба.

НЕ ПРЕДЕЛ

В прошлом месяце в этих центрах при силовой поддержке ОМОН Росгвардии провели обыски. Изъяли эти самые магические устройства и приборы, которые диагностировали несуществующие заболевания. Сотрудники полиции забрали и картотеки клиентов, бухгалтерскую документацию, компьютеры и видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Теперь "медицинскому ОПГ" грозит серьезный срок.Фото: Социальные сети

По информации источника «КП»-Хабаровск», следователи до сих пор выясняют, когда именно появились эти центры, кто является организатором ОПГ и какова действительная сумма ущерба. Есть информация, что количество потерпевших может увеличиться. 120 – не предел. Жертвам рекомендовано обращаться в региональный следственный комитет.

Сами же конторы медицинского эстетического центра залегли на дно. Все телефоны, которые были размещены в открытом доступе, уже не существуют. Вероятно, потому что начальство уже за решеткой.

При обыске под стражу сотрудники Росгвардии взяли двух руководителей – они предположительно являются организаторами ОПГ. Еще двух начальников и 8 менеджеров просто задержали. Они находятся под подпиской о невыезде.

Предварительное расследование продолжается.