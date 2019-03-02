Борьба за власть: Законодательная дума Хабаровского края ограничила полномочия Сергея Фургала

Первого марта на внеочередном заседании Законодательной думы Хабаровского края рассмотрели вопрос о внесении изменений в устав региона. Речь идет о новом законопроекте, который, проще говоря, ограничивает полномочия губернатора края. В частности, мы говорим о формировании правительства. Изменения предполагают участие народных избранников в согласовании за кандидатов на определенные должности. Кроме того, парламентарии теперь имеют возможность высказать свое недоверие по новоизбранным представителям власти.

Важнее, что из устава Хабаровского края убрали пункты, в которых прописаны, что глава региона может вносить поправки в законопроекты, принятые во втором чтении.

Мнения по поводу нового законопроекта, как сообщают в пресс-службе Законодательной думы региона, разделились. По словам представителя губернатора, Сергей Фургал по-прежнему против таких нововведений, так как считает, что законопроект избыточный.

- На наш взгляд, основными недостатками данного законопроекта являются снижение оперативности в формировании правительства, что затрагивает вопросы его эффективной работоспособности, а также отсутствие внятных критериев, по которым Дума будет согласовывать либо не согласовывать кандидатов, - отмечает Станислав Заливин, полномочный представитель губернатора края в Законодательной думе.

Народные избранники же в очередной раз обращают внимание, мол ничьи полномочия мы не ограничивали, на самом деле мы таким образом поддерживаем губернатора.

- Здесь на встрече с губернатором, когда его избрали, я лично, как депутат, от него услышала слова, что губернатор надеется на нашу работу, на нашу поддержку при утверждении бюджета и членов правительства. Тогда мы у него спросили: а кого утверждаем-то? – рассказывает Ирина Штепа, председатель комитета по социальной защите населения и здравоохранению. -Нам коллеги из прошлого созыва подсказали, что ранее утверждали отдельные должности.

Еще тогда, по словам депутатов, Сергей Фургал удивился и сказал: «Так давайте поднимать авторитет думы, я вас поддержу и помогу, давайте мы вернемся к этому».

В итоге большинством голосов краевой законопроект был принят. Он вступил в силу после того, как его обнародуют.