Задержанная сотрудница камчатского заповедника - «КП»: «Взбудоражили болото, которое не надо было трогать»

В первый день весны всю страну облетела новость: на Камчатке задержали начальника научного отдела Кроноцкого заповедника и этапировали в Хабаровск. Подозревают Дарью Паничеву в том, что она помогла еще четырем людям похитить деньги у федерального учреждения. Сумму хищений подозреваемая не знает, а следователи называть ее отказываются. Однако известно, что сумма контрактов превышала 450 миллионов рублей. Коллеги рьяно вступились за женщину, и отказываются верить, что она виновна.

Напомним, что вчера Центральный районный суд Хабаровска поместил сотрудницу заповедника под домашний арест. Отбывать его Дарья будет на Камчатке. В другой регион подозреваемую, которой пришлось оставить дома 15-летнего сына, этапировали потому, что расследованием уголовного дела занимается 6 главное следственное управление, которое дислоцируется в Хабаровске. Получить комментарии по делу у следователей корреспондентам «КП-Хабаровск» пока не удалось.

Мы решили встретиться с сотрудницей Кроноцкого заповедника до ее отлета домой и попытаться узнать, что связывает уголовное преследование научного сотрудника с рыбой и большими деньгами.

БОЧКИ ЕСТЬ? А ЕСЛИ НАЙДУТ?

Хабаровский аэропорт, стойка регистрации, стрелка на часах перевалила за 8:30 часов утра, а Дарьи все нет. Связаться с ней не представляется возможным - телефон женщина оставила на Камчатке. Мимо стремительно пронеслась черноволосая дама приятной внешности с желтым конвертом в руках, и сразу же к стойке регистрации. Той самой, в Петропавловск-Камчатский.

Дарья оказалось весьма общительной и приятной в разговоре женщиной. Мы сидим на втором этаже в одном из кафе.Несмотря на серьезность ситуации, собеседница находит в себе силы шутить и улыбаться. «Ну не плакать же» - говорит Дарья.

- Я была на работе, оперативники пришли, говорят: «Собирайтесь, Дарья Михайловна, пройдемте с нами». Забилось в мой маленький кабинетик человек восемь! Я опешила, когда меня забрали с работы. В Хабаровске обвинение настаивало закрыть меня в СИЗО. А судья спросил: «Зачем вы ее сюда привезли?». А когда услышала, что адвокат готов внести залог в 3,5 миллиона рублей, которые собрали коллеги за сутки - обомлела. Не думала, что за меня так рьяно вступятся и что поднимается такой резонанс, - рассказывает корреспонденту «КП-Хабаровск» Дарья Паничева.

Дарью Паничеву задержали на работе, оперативники набились в ее небольшой рабочий кабинетФото: Социальные сети

Вменяют подозреваемой сотруднице Кроноцкого заповедника статью «Присвоение или растрата», причем самую тяжкую ее форму - в составе организованной группы и в особо крупном размере. Воровство денег Дарье не приписывают, а лишь халатно поставленные подписи и давление на членов комиссии.

Сначала Дарья, как и сотрудники заповедника, не поняла, почему ее задержали. Объяснения она получила по дороге в ИВСФото: Социальные сети

- В 2015-2016 годах проводились работы по ликвидации накопленного ущерба на тихоокеанском побережье заповедника. Деньги там немалые (более 450 миллионов рублей - прим. ред.). Выигравшая компания ООО «Экология» должна была очистить водоемы от ГСМ и металлолома. За каждый проделанный этап нам предоставляли отчет, по итогам которого я составляла акт и его подписывали все члены приемочной комиссии, включая меня - секретаря. Так вот, мне вменяют, что я давила на членов комиссии и поставила свой автограф на документах, из которых якобы видно: работы по очистке проделаны не до конца. Но о каких актах идет речь - я не понимаю. Я была на все участках, где должны были проводиться работы, и там стало чище! К тому же все акты были приняты Минпроды РФ - продолжает сотрудница заповедника.

Однако у следствия другой взгляд на это. Согласно информации, которую "КП-Хабаровск" предоставили собственные источники, следователи считают, что очистка была выполнена не полностью. В частности, не вывезли часть отходов. Один из эпизодов - тысяча закопанных двухсотлитровых бочек в бухте Ольга.

- Я не знаю - закапывали или нет, но металл был вывезен, потому что по условиям контракта он возвращался нам, и мы его выставили на аукцион. В чем проблема - я не понимаю, - вспоминает собеседница.

ЕСЛИ Б БЫЛО МОРЕ НЕРКИ...

Сотрудники заповедника и сама Дарья связывают внезапно возникшее уголовное дело с тем, что на территории уникального Кроноцкого озера хотят создать промысловое стадо нерки. Однако по мнению научного сообщества, такой шаг уничтожит уникальную экосистему водоема, что чревато серьезным ударом для биосферы всего заповедника.

- Кроноцкое озеро будоражит умы людей давно, потому что оно самое крупное по площади водозабора на Камчатке. По факту - стад нерки там никогда не было. Было две речки, который сливались в одну. Потом ее перегородило лавовыми потоками и появилось озеро. Нерка заходила на нерест, но в водоеме именно стад не было. И вот рыбопромышленники - в надежде построить рыбоход, аналогов которому не будет в мире, потому что у нас перепад высот 150 метров. Здесь будут крутиться миллиарды рублей! Заповедник полагает, что история с Кроноцким озером и с делом по очистке тихоокеанского побережья связаны между собой. Взбудоражили то болото, которое не надо было трогать.Теперь полстраны на ушах, - продолжает Дарья.

К этом часу Дарья уже прибыла на Камчатку. Теперь - по условиям домашнего ареста - ей нельзя пользоваться интернетом, а круг общения сужен до следователя и адвоката. Через восемь дней женщине предъявят официальные обвинения.

«КП-Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.