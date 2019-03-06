2019-03-06T11:39:48+03:00
Общество

«КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019»

На сайте «Комсомолки» весь февраль можно было проголосовать за самую привлекательную сотрудницу дальневосточной Росгвардии
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
«КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019»«КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019»
Изменить размер текста:

«КП-Хабаровск» совместно с Росгвардией в течение февраля проводили конкурс «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019». Из 51 участницы победили лишь три конкурсантки, но по многочисленным просьбам наших читателей мы приняли решение не ограничиваться 1,2 и 3 местами, а ввести еще и номинацию «Приз зрительских симпатий».

По результатам голосования 1 место заняла Мария Колпаченко. Мария уже долгие годы проходит службу в рядах Росгвардии на Камчатке. Сейчас она помощник начальника отделения связи штаба Управления Росгвардии по Камчатскому краю. Мария набрала 33 тысячи 11 голосов, уверенно обогнав своих соперниц.

Мария Колпаченко

Мария Колпаченко

А 2 место досталось Анастасии Пацеля, старшему лейтенанту полиции. Она проходит службу в Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю. Ее должность - инспектор отдела организационно-аналитической работы. Девушка набрала 29 тысяч 936 голосов.

Анастасия Пацеля

Анастасия Пацеля

На 3 месте расположилась сержант Мария Косынкина. Она ответственный исполнитель группы делопроизводства и режима Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу. На ее счету 12 тысяч 546 голосов.

Мария Косынкина

Мария Косынкина

Но, как мы уже писали выше, под натиском уговоров читателей в фотоконкурсе «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019» внепланово появилась еще одна номинация «Приз зрительских симпатий». Он уходит к Елизавете Суховой из Хабаровска. Девушка - младший сержант полиции. Полицейский-кинолог ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Она с самого детства наблюдала за работой отца, который отдал службе в ОМОН 20 лет, а в итоге сама пришла на службу в ряды росгвардейцев.

Елизавета Сухова

Елизавета Сухова

Редакция «КП-Хабаровск» поздравляет победительниц. Об обладательнице первого места у нас на сайте и в газете в скором времени выйдет отдельный материал. Также будет фотоотчет о том, как обладательницы призовых мест получают подарки от спонсоров конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ей тут еще жить»: почему учителя в школе Самарской области запретили матери вызывать «скорую» сыну, избитому одноклассниками
Драка в Хворостянке обернулась скандалом на всю страну: подросток вступился за мать-инвалида, попал в больницу, а теперь семью выживают из села. Проходят суды
Новости 24
В Хабаровске сняли карантин по гриппу и ОРВИ
Юбилейная «Студенческая весна» пройдет в Хабаровске
Охотники в Хабаровском крае выяснили, кто из них «Мэргэн»
Отчаянная продавщица в ЕАО напугала разбойника-неудачника
В Хабаровске стартовал сезон «здоровых суббот»
Министр просвещения РФ оценила качество образования в Хабаровском крае
Молодой рецидивист в Хабаровске не смог уйти из чужой квартиры с пустыми руками
Матч «СКА-Нефтяник» - «Кузбасс», 5 марта: хабаровчане удачно стартовали в серии «плей-офф»
Будущих ученых в Хабаровском крае будут готовить в специальных «опорных школах»
Продавец цветов избил до полусмерти пьяного хабаровчанина
В Хабаровском крае распределят 50 миллионов рублей на благоустройство
Хабаровчане попросили построить школу в «Строителе»
На Хехцире под Хабаровском реанимируют горнолыжную базу
В Комсомольске-на-Амуре готовятся к волне сокращений работников
Бассейн в хабаровской школе капитально отремонтируют на деньги спонсора
Дерзкие лесорубы нагло разоряли лес в Хабаровском крае
Начинающим бизнесменам в Хабаровске помогут избежать ошибок в стартапах
Котельная в Хабаровске раскочегарилась до пожара
Погода в Хабаровске на 6 марта 2019 года: днем до +3 градусов, без существенных осадков
Для ликвидации второй смены в Хабаровском крае нужно построить более 30 школ
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла
Хабаровчане начали голосовать за меры по развитию Дальнего Востока
Бизнесменам в Хабаровском крае надо сдать отчетность, чтобы получить льготный заем
Десятки тонн заграничных цветов привезли в Хабаровск к 8 марта
Матч «Амурские тигры» - «Красная Армия» 4 марта: хабаровчане уступили с разницей в одну шайбу
В Хабаровском крае собираются отремонтировать 180 километров дорог