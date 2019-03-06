«КП-Хабаровск» подвела итоги фотоконкурса «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019»

«КП-Хабаровск» совместно с Росгвардией в течение февраля проводили конкурс «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019». Из 51 участницы победили лишь три конкурсантки, но по многочисленным просьбам наших читателей мы приняли решение не ограничиваться 1,2 и 3 местами, а ввести еще и номинацию «Приз зрительских симпатий».

По результатам голосования 1 место заняла Мария Колпаченко. Мария уже долгие годы проходит службу в рядах Росгвардии на Камчатке. Сейчас она помощник начальника отделения связи штаба Управления Росгвардии по Камчатскому краю. Мария набрала 33 тысячи 11 голосов, уверенно обогнав своих соперниц.

Мария Колпаченко

А 2 место досталось Анастасии Пацеля, старшему лейтенанту полиции. Она проходит службу в Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю. Ее должность - инспектор отдела организационно-аналитической работы. Девушка набрала 29 тысяч 936 голосов.

Анастасия Пацеля

На 3 месте расположилась сержант Мария Косынкина. Она ответственный исполнитель группы делопроизводства и режима Управления Росгвардии по Чукотскому автономному округу. На ее счету 12 тысяч 546 голосов.

Мария Косынкина

Но, как мы уже писали выше, под натиском уговоров читателей в фотоконкурсе «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019» внепланово появилась еще одна номинация «Приз зрительских симпатий». Он уходит к Елизавете Суховой из Хабаровска. Девушка - младший сержант полиции. Полицейский-кинолог ОМОН Управления Росгвардии по Хабаровскому краю. Она с самого детства наблюдала за работой отца, который отдал службе в ОМОН 20 лет, а в итоге сама пришла на службу в ряды росгвардейцев.

Елизавета Сухова

Редакция «КП-Хабаровск» поздравляет победительниц. Об обладательнице первого места у нас на сайте и в газете в скором времени выйдет отдельный материал. Также будет фотоотчет о том, как обладательницы призовых мест получают подарки от спонсоров конкурса.