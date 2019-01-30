2019-01-30T13:34:04+03:00
Фотоконкурсы

Фотоконкурс: Краса дальневосточной Росгвардии – 2019

Девушки в погонах всегда обезоруживали своей красотой сильную половину человечества. Мы решили напомнить насколько обаятельные и привлекательные сотрудницы Росгвардии по Дальневосточному округу
Мария ИГНАТЬЕВА
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Любоваться на фотографии милых и обаятельных девушек само по себе занятие интересное, но куда любопытнее разглядывать снимки девушек в погонах. Но мы решили зайти немного дальше и провести конкурс на звание дальневосточной красавицы, а если быть точнее, то звучит он «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019».

Конечно, мы не справимся без вас, наши уважаемые читатели. Смотрите на наших красавиц, выбирайте лучших и голосуйте за понравившихся участниц. Итоги мы подведем 31 марта, на следующий день после завершения голосования. Их мы опубликуем на сайте hab.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА

ИСТОЧНИК KP.RU

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