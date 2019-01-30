Фотоконкурс: Краса дальневосточной Росгвардии – 2019

Любоваться на фотографии милых и обаятельных девушек само по себе занятие интересное, но куда любопытнее разглядывать снимки девушек в погонах. Но мы решили зайти немного дальше и провести конкурс на звание дальневосточной красавицы, а если быть точнее, то звучит он «Краса дальневосточной Росгвардии – 2019».

Конечно, мы не справимся без вас, наши уважаемые читатели. Смотрите на наших красавиц, выбирайте лучших и голосуйте за понравившихся участниц. Итоги мы подведем 31 марта, на следующий день после завершения голосования. Их мы опубликуем на сайте hab.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА