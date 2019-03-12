2019-03-12T12:22:16+03:00
Происшествия

ФСБ задержала на Колыме этническую ОПГ, укравшую золота на десятки миллионов рублей

Участники группировки даже угнали спецтехнику стоимостью в три миллиона рублей
Элина ОГАНЕСЯН
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ФСБ задержала на Колыме этническую ОПГ, которая украла у предприятия золота на десятки миллионов рублей. ФОТО: Андрей КировФСБ задержала на Колыме этническую ОПГ, которая украла у предприятия золота на десятки миллионов рублей. ФОТО: Андрей Киров
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В Магаданской области сотрудники регионального управления ФСБ арестовали участников этнической организованной преступной группировки. Мужчины занимались хищением промышленного золота в крупном размере, а также горнодобывающей техники, в этом, собственно, их и обвиняют. На сегодняшний день известно, что силовики взяли под стражу трех подозреваемых. Все они – жители Колымы.

- У участников преступной группы изъяли больше 11 килограммов промышленного золота стоимостью свыше 28 миллионов рублей, похищенную горнодобывающую технику ценой свыше 3 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Магаданской области.

Оперативники возбудили уголовное дело по нескольким статьям: «Создание и руководство бандой», «Разбой, совершенный организованной группой» и «Незаконное хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере». Есть информация, что следователи не исключают вероятности того, что участники этнической ОПГ связаны с финансированием незаконных вооруженных формирований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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