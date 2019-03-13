В Комсомольске-на-Амуре детский спектакль «Голубые и розовые» обвинили в пропаганде гомосексуализма

СЛИШКОМ ВЗРОСЛЫЙ СПЕКТАКЛЬ

Голубое и розовое. С чем у вас ассоциируются эти два цвета? Кто-то вспоминает о детстве и о том, в какие наряды одевали их родители, а кто-то о стереотипном отнесении цветов к определенным секс-меньшинствам. Двусмысленность стала причиной разбирательств в Комсомольске-на-Амуре.

В комсомольском мире театра разразился скандал. В городе молниеносно разлетелся слух о том, что в местном центре «Мерак» поставили детский спектакль об отношениях людей нетрадиционной сексуальной ориентации под названием «Голубые и розовые». Разумеется, разговоры об откровенной пропаганде гомосексуализма стали предметом обсуждения тысяч человек.

Молчать о спектакле, в котором играют дети, никто не стал. Некоторые даже написали анонимные заявления, направив их в отделение полиции. Неизвестные (а их трое) посчитали, что таким спектаклям не место в России, а уж тем более в дальневосточной глубинке, и обвинили режиссера постановки в экстремизме. Тут и началось самое интересное. В школу пришли оперативники, которые без присутствия родителей, стали допрашивать детей и задавать каверзные вопросы.

«ГОЛУБОЕ И РОЗОВОЕ»

Молодежный активистский театр-балаган «Мерак» существует с апреля прошлого года. В роли артистов здесь дети от шести до 17 лет. До 2019 года ни в каких «прегрешениях» театр замечен не был. Но вот в феврале одна из городских площадок отказала театру в проведении фестиваля «Цвет шафрана». В его рамках зрителю хотели показать четыре спектакля, среди которых та сама нашумевшая постановка - «Голубые и розовые». Организаторы не стали отчаиваться, нашли новую площадку и запланировали проведение мероприятия в середине марта, и вот снова скандал.

- В минувший понедельник трех артистов, которые занимаются в театре «Мерак», допросили сотрудники полиции в школе. В кабинете были только правоохранители, несколько представителей учреждения и сами дети, родителей даже не оповестили об этом, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Юлия Цветкова, режиссер театра «Мерак» в Комсомольске-на-Амуре. – Ребятам задавали вопросы именно про спектакль «Голубые и розовые», про группы в соцсетях, которые я веду, и не занимаюсь ли я пропагандой ЛГБТ. К слову, детям по 13-15 лет, а на них давили и выворачивали их слова. Даже младший состав театра перепугался, узнав, что детей допросили.

Нельзя оставить без должного внимания личность самого режиссера. Юлия занимается не только постановками спектаклей, комсомольчанка еще и активно ведет в соцсетях группы «Комсомолка: феминизм пресечений» и «Одуванчиковое поле».

Девушка не отрицает, что вне стен детского театра она открыто обсуждает в сети вопросы сексуального просвещения. Но это лишь для обучения подрастающего поколения, как говорит она сама. Скорее всего многогранность и активность режиссера сыграла против нее. К оскорблениям, угрозам и шантажу в интернете Юлия уже практически привыкла, но вот с необоснованными обвинениями намерена бороться до конца.

ДЕТИ ИГРАЮТ РОЛИ ГЕЕВ?

Чтобы поставить все точки над «и», нужно выяснить, что вообще представляет собой этот самый спектакль «Голубые и розовые». Из афиши театра следует, что постановка юмористическая и танцевальная.

В ней даже меньше монологов, чем в остальных подготовленных к фестивалю работах. А тема постановки – гендерные стереотипы. Вероятно, анонимных заявителей насторожило слово «гендерные», но посмотреть в словарь поленились, сразу обратились в полицию.

- Спектакль не имеет никакого отношения к ЛГБТ,- говорит Юлия. – Он вообще о другом. Смыл в стереотипах, которые нам навязывают с самого детства: девочки должны заниматься хозяйством, а мальчики все эмоции обязаны держать при себе, ведь парни не плачут. К слову, даже название спектакля «Голубые и розовые» придумал 11-летний артист этой постановки. Я не сумасшедшая и не враг самой себе, чтобы ставить для детей спектакль с такой тематикой.

По некоторым данным, в отношении режиссера уже возбудили административное делопроизводство по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Однако силовики эту информация пока не комментируют.

- По данному факту мы проводим проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, - отмечает Ирина Щеголева, руководитель пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю. – Лишь по ее результатам будет принято процессуальное решение. Сейчас наша задача – проверить информацию, которая указана в заявлениях, пока делать преждевременные выводы неуместно.

Вероятно. обвинения анонимов - абсурд, но если в действиях Юлии найдут гомосексуальный подтекст, то ей грозит крупный штраф - до 100 тысяч рублей.