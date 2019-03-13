Созданный для развития сельского хозяйства Хабаровского края фонд тратил казенные деньги не по назначению

Краевой сельскохозяйственный фонд не смог отчитаться о потраченной части бюджетных денег, полученных на развитие экономики сельских территорий, системы сельхозкооперации и агропромышленного комплекса региона. В работе учреждения была обнаружена коррупциогенная составляющая.

- В фонде есть нецелевое расходование бюджетных средств. Я очень переживаю и за его сохранение и за сохранение бюджетных денег. За три года фонд получил 430 миллионов рублей, 70 из них было потрачено на свое содержание. Там работало 25 человек, - сказал Александр Шкурин, министр сельского хозяйства Хабаровского края.

Проверку фонда проводит контрольное ревизионного управление краевого минфина и контрольно-счетная палата края. Она будет завершена ориентировочно к концу марта. Часть документов уже передана в прокуратуру и Следственный комитет.

Сумму нецелевого расходования министр назвать отказался, но отметил, что всего за три года фонд получил 430 миллионов рублей.

- Именно этой суммы не хватает для окончания реконструкции нашей хабаровской птицефабрики. Если бы эти деньги туда направить, она смогла бы обеспечить яйцом 80 процентов потребности населения края, - добавил господин Шкурин.

РЕЗКИЙ ПОВОРОТ

Во время встречи губернатора Сергея Фургала с жителями Вяземского (центр одноименного района), слово взяла председатель сельхозкооператива, которая попросила внести ясность: что же будет с овощехранилищем, которое ремонтировал фонд? Однако разговор принял крутой оборот.

- В работе фонда коррупциогенная составляющая, сейчас его проверяют. Первые признаки, в том числе, касаются вас. Вы никакой не кооператив, вы индивидуальный предприниматель, у вас одно крестьянско-фермерское хозяйство в кооператив входит и пять личных подсобных хозяйств. В 2017 году вы получили пять миллионов, а рассчитались только к концу 2018-го. В том же году 4 миллиона 890 тысяч без всяких аукционов и торгов вы получили от фонда, - сообщил Александр Шкурин.

Обескураженная женщина закричала в микрофон: «Это неправда!».

- В 2017 году 600 тысяч рублей нам выделил фонд на условиях возвратного финансирования. Мы их вернули согласно графика день в день. По 2018 году у нас действительно образовалась проблема, с которой я обратилась в фонд. В связи с тем, что с нами не вовремя рассчитались из-за разорения одного из предпринимателей. Мы снабжали своим картофелем даже Приморский край, и торговая сеть, с которой мы сотрудничали, сейчас испытывает трудности. Поэтому у нас есть проблемы, - парировала председатель кооператива.

Дискуссию прекратил губернатор Хабаровского края. Он наказал: вопросы по фонду разобрать отдельно, с овощехранилищем разобраться.

- Любой, кто открывает предприятие и регистрируется на территории района, платит налоги, создает рабочие места, получит от нас самую действенную помощь. Вы говорите: нам помогал фонд. Фонд остается, он никуда не делся. В нем меняется руководство, потому что старая администрация не смогла отчитаться за часть потраченных денег. Это серьезные суммы и деньги принадлежат всем гражданам. Потому принято решение поменять руководство, все функции прежние он будет выполнять, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Александр Шкурин добавил, что претендентов на пост главы фонда пока нет.