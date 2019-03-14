2019-03-14T08:24:04+03:00
Общество

Груши, яблоки и молоко: в Хабаровске Цеповяз изменил шашлычно-крабовой диете

Корреспондент «КП-Хабаровск» побывал в камере, где несколько месяцев провел кущевский бандит
Василий ЗАДУНАЕВ
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Груши, яблоки и молоко: в Хабаровске Цеповяз изменил шашлычно-крабовой диетеГруши, яблоки и молоко: в Хабаровске Цеповяз изменил шашлычно-крабовой диетеФото: Борис КОКУРИН
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Хоромы не царские: комната с оштукатуренными стенами на глаз примерно три на пять метров. В ней двухъярусная железная кровать, на нижней сетке тощий тюремный матрас, стол, приделанная к нему лавочка, умывальник в углу и унитаз за тканевой шторкой.

В камере, где сидел Вячеслав Цеповяз, особо не разгуляться. В единственное узкое окошко, часто забранное решеткой, видно, как, покачиваясь, проезжает хабаровский трамвай по улице Джамбула.

В камере где сидел Цеповяз не развернуться, место строго лимитировано Фото: Борис КОКУРИН

В камере где сидел Цеповяз не развернуться, место строго лимитированоФото: Борис КОКУРИН

Здесь несколько месяцев сидел осужденный на 19 лет лишения свободы любитель вкусной и здоровой пищи Вячеслав Цеповяз. На небольшом столике, приделанном к стене, лежит местная газета, открытая на статье: «Откажитесь от сахара и ешьте мед». Именно ее читал бандит перед этапом.

- Камера как камера, - пожимает плечами Владимир Крюков, начальник хабаровского СИЗО №1. - Не лучше и не хуже, чем у других. Рассчитана она на двух осужденных, но сидел он здесь один. Ни на что особенно не жаловался, несколько раз звонил в Краснодар, получил одну передачу от родственников, закупился в местном интернет-магазине, адвокат носил ему газеты. Я бы не сказал, что он конфликтный человек. С сотрудниками обращался вежливо и даже уважительно, режим не нарушал. Никаких особых условий или деликатесов не требовал.

Никаких деликатесов Цеповяз в Хабаровске не требовал, довольствовался малым Фото: Борис КОКУРИН

Никаких деликатесов Цеповяз в Хабаровске не требовал, довольствовался малымФото: Борис КОКУРИН

Да и кто бы, положа руку на сердце, после скандала в амурской колонии их ему дал? Обжегшись на крабах и шашлыках, сотрудники УФСИН теперь предпочитают дуть на воду. Питание строго по утвержденному рациону: щи на первое, каша с мясом на второе и традиционный кисель. Если не хватает - можно докупить что-то в местном интернет магазине, там ассортимент побогаче.

Следственный изолятор - это не колония. Вся жизнь заключенного тут на особом контроле, в камере даже ночью не гаснет свет - едва тлеет дежурное освещение. Все посылки и покупки досматриваются. Легко можно посмотреть, что заказывал себе арестант из Кущевки.

Статья о меде последнее что читал кущевский бандит в изоляторе Фото: Борис КОКУРИН

Статья о меде последнее что читал кущевский бандит в изолятореФото: Борис КОКУРИН

В покупках: салфетки, колбаса, яблоки, груши, молоко, в передаче с воли шоколад, тушенка, мыло и полотенце, никаких морепродуктов. Все как у обычных арестантов, те иногда и побольше могут себе позволить. Месячный лимит местных сидельцев - чуть больше семи тысяч рублей.

Съехал из хабаровского СИЗО Цеповяз несколько дней назад, как говорят в изоляторе: «Убыл к месту отбытия наказания», то есть обратно в Амурскую область. Зачем его привозили - не говорят. Официальная версия - проводили следственные действия, но есть догадка, что связаны они были именно с расследованием пиршеств и специфических условий содержания в амурской колонии.

Условия в камере прямо скажем не царские, обычные для СИЗО Фото: Борис КОКУРИН

Условия в камере прямо скажем не царские, обычные для СИЗОФото: Борис КОКУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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