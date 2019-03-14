2019-03-14T12:12:30+03:00
Спорт

«СКА-Нефтяник» выспался и паровым катком прошелся по иркутской «Байкал-Энергии»

Второй полуфинальный матч серии Чемпионата России сибиряки проиграли с разгромным счетом 17:1
Борис КОКУРИН
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«СКА-Нефтяник» выспался и паровым катком прошелся по иркутской «Байкал-Энергии»«СКА-Нефтяник» выспался и паровым катком прошелся по иркутской «Байкал-Энергии»Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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Сначала казалось, что второй полуфинал в котором на хабаровском льду встретились «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» будет напоминать первый матч серии, когда команды действовали очень вяло. По крайней мере хозяева начали игру 13 марта не очень активно, чего не скажешь о гостях из Иркутска.

- Против ожиданий хоккеисты "Байкал-Энергии" с первых же минут предложили армейцам достаточно высокие скорости, предприняв попытку «оглушить» тех уже в самом дебюте игры. Сибиряков не смутил даже быстрый пропущенный мяч, на который они столь же быстро ответили, воспользовавшись серией ошибок защитников хабаровчан. Однако сделав ставку на атакующие действия, гости позабыли известную поговорку: «Не буди лихо, пока оно тихо», - отметили в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

Когда «лихо» проснулось, сибиряки так ничего и не смогли сделать. Мяч, заброшенный в начале игры в ворота хабаровчан, так и остался единственным. На перерыв команды ушли со счетом 9:1, после второго тайма армейцы довели его до «космической» цифры – 17 мячей. В конце схватки противники СКА уже почти не играли, складывалось впечатление, что они ждали, когда же, наконец, закончится этот кошмар, а воспрянувший ото сна «Нефтяник» забивал гол за голом.

На счету Джусоева, Кима, Толстихина, Бефуса по одному мячу, Петтерссона, Антипова и Ишкельдина - два, Рязанцева – три, Артема Бондаренко – четыре.

- Что касается сегодняшнего матча, явно сказывается физическое состояние, то что мы буквально для дня назад проводили два тяжелейших матча и опять две игры через два дня. Поэтому за счет того, что физика плохая и голова перестает работать, все перестает работать. При этом, я всю ответственность за поражение беру на себя, - отметил Андрей Рушкин, главный тренер «Байкал-Энергии».

Михаил Юрьев, наставник хабаровской команды поддержал коллегу, по его словам армейцы были свежее, быстрее и агрессивнее соперников, которые заметно устали.

Напомним что оставшиеся игры полуфинала пройдут в Иркутске, Хабаровску достаточно выиграть еще один матч у «Байкал-Энергии», для того чтобы выйти в финал Чемпионата. Если иркутяне на своем льду выиграют то полуфинальная серия затянется. Осложнить игру в Сибири может погода, на день игры синоптики обещают до +12, поэтому матч перенесли на 11 часов утра по местному времени. Напомним, доля тех кто хочет посмотреть игру в прямом эфире, что разница у Хабаровска с Иркутском +2 часа.

СКА - Байкал-Энергия - 17:1. Пресс-конференция.13.03.2019. Хабаровск. Чемпионат России. 1/2 финала. Матч №2

ИСТОЧНИК KP.RU

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