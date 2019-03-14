2019-03-14T10:28:08+03:00
Общество

Тюлени в Магадане пойдут на колбасу

На изготовление первой партии пустили 137 ластоногих
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Тюлени в Магадане пойдут на колбасу. Фото: правительство Магаданской областиТюлени в Магадане пойдут на колбасу. Фото: правительство Магаданской области
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В Магадане предприняли очередную попытку поставить производство мясных изделий из тюленей на промышленные рельсы. Впервые в новой России на Колыме приступили к производству колбасы из ластоногих. Первую пробную партию расхватали, как горячие пирожки.

Для жителей Магаданской области отведать тюленя или кита, как для нас съесть свинину – ничего необычного в этом нет. Ластоногих издавна употребляют в пищу коренные народы Колымы, более того, мясо морских млекопитающих раньше в виде корма шло на фермы по разведению песца и норки.

В регионе были, как вспоминают местные жители, и комбинаты, которые выпускали выделанную шкуру тюленя, и технологии для растопки жира морзверя, и даже небольшое производство пищевой продукции. Но все это до развала Советов. Сейчас в планах все это возродить. Начинают с малого – с колбасы.

Займется производством региональная частная компания. Разрешение на промысел морского зверя она получила в 2017 году. Для развития производства компании необходимо порядка 100 миллионов рублей.

- Предприятие планирует дальнейшее развитие по глубокой переработке морского зверя, которое будет включать безотходное производство – изготовление жира, паштетов, тушенки, заготовки шкур для реализации на меховое производство, субпродуктов для фармакологии, - сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

Проблем с сырьем, добавили в правительстве, быть не должно – в акватории Дальнего Востока примерно насчитывается до 50 тысяч тюленей.

- Популяция тюленей и моржей всегда была эксплуатируемая. Сейчас она выросла и наносит ущерб рыбным запасам – просто перехватывает рыбу и ест в большом количестве. Популяцию тюленей нужно регулировать, но делать это надо с умом и четко знать численность особей и разрешенный объем вылова, - рассказал Евгений Тихменев, руководитель Дальневосточного отделения международной академии наук экологии и безопасности человека и природы.

Пока компания заготавливает сырье для производства тюленьей колбасы. Стоимость деликатеса еще не определена. Что до полезности мяса ластоногих, то оно, как говорят диетологи, низкокалорийное и содержит большое количество полезных веществ, укрепляющих организм. А местные жители говорят, что вкус тюленьего мяса особенный и несравнимый ни с чем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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