«Так поступил бы каждый!»: в Хабаровском крае школьник спас младенца, брошенного мамой на улице в 30-градусный мороз

Максиму Скворцову сейчас 17 лет. Учится он в обычной школе в поселке Кукан Хабаровского края. Воспитывается мальчик в большой и дружной семье, в которой он самый старший ребенок, у него еще есть два младших брата. Как и принято, ребята берут пример с Максима. А ему и правда есть чему научить братьев, потому что свой недетский героизм он уже успел доказать.

ОДИНОКАЯ КОЛЯСКА

Обычный будний день холодной февральской зимы. Максим возвращался со школы домой. Было за полдень. Школьник поднял взгляд с проселочной дороги и увидел одинокую коляску, рядом с которой никого не было. Оглянулся – тоже никого. Бдительность и неравнодушие просто не позволили ему пройти мимо, и он некоторое время стоял и наблюдал. Надеялся на то, что сейчас из-за угла выйдет кто-то и заберет коляску. Но никто так и не пришел.

Мальчик подошел и увидел: в коляске лежит ребенок. Малыш не кричал и не звал на помощь, потому что попросту спал. Тогда Максим запереживал, к судьбе незнакомого ему ребенка он отнесся очень трепетно.

- Тогда, вроде, минус 30 где-то было на улице, - рассказывает «КП»-Хабаровск» Максим Скворцов. –У нас всегда зимой холодно, поэтому не часто встретишь одинокую коляску без присмотра взрослых. Я решился покатить коляску к себе домой. Хорошо, что идти было недалеко. Всю дорогу ребенок спал.

У Максима два младших брат, которым теперь точно есть с кого брать пример.Фото: Предоставлено героем публикации

Лишь чудом малыш не стал объектом преступных посягательств. Его ведь просто могли украсть, никто ничего даже и не понял бы, но благодаря случаю на пути младенца встретился именно Максим, а не какой-либо злодей.

«ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ»

Картина маслом. Заходит Максим домой с коляской, а все уже вернулись к этому времени с работы. Дома все в сборе: мама, папа и два младших брата. Разумеется, появление еще одного ребенка в квартире вызвало много вопросов.

С этой задачей наш школьник справился, объяснил родителям, что к чему: он просто не мог оставить ребенка одного на улице в такой лютый мороз. Взрослые все поняли и с должным родительским подходом принялись спасать ребенка от нежелательных последствий от такой «прогулки на свежем воздухе».

Школьник уверен, на его месте так поступил бы каждый.Фото: Предоставлено героем публикации

Наталья, мама Максима, осмотрела мальчика, ребенок сильно замерз. Никто же не знал, какое время младенцу пришлось провести на улице в одиночестве. Его переодели и отогрели у камина, ведь, как говорит сама Наталья, чужих детей не бывает.

- Как я еще могла отреагировать, для меня это был шок – ребенок на улице, - говорит Наталья Скворцова, мама Максима. - Не важно, чей это ребенок. Очень сдержанный малыш оказался. Смотрел на нас испуганными глазами, не кричал.

Дальше оставалось самое сложное – найти его маму и папу. Здесь развернулась настоящая спасательная операция. Привлечены были все возможные силы и средства.

- Ну, что нам оставалось делать, поселок небольшой, мы взялись за телефоны и начали всех обзванивать, - говорит Максим. – Мама своим знакомым, я одноклассникам и друзьям. Пытались все вместе выяснить, где родители. Спустя полчаса все-таки нашли тетю мальчика. Младенец уже к тому времени понял, что оказался в чужой семье, и начал плакать.

В итоге теория шести рукопожатий принесла плоды. Родственники были найдены, хоть и не самые близкие. Оказалось, что Наталья за это время узнала, где живет мама годовалого брошенного мальчика, даже сына отправила на тот адрес, но дверь Максиму никто не открыл.

НЕ ВЫ, СЛУЧАЙНО, РЕБЕНКА ПОТЕРЯЛИ?

В итоге семья Скворцовых взяла ребенка и поехала на другой конец поселка, чтобы передать малыша в руки его тети. Женщина искренне благодарила спасителей за то, что они не прошли мимо и помогли ребенку все-таки оказаться в своем доме с родными людьми.

Не обошлось без того, что тетя пожаловалась на поведение своей сестры. Никто из родственников не ожидал от нее такой безответственности. Потом семья вернулась домой, а практически на следующий день о Максиме узнал весь поселок.

Несмотря на то, что ситуацию не афишировали, информация все-таки просочилась в школу, где учится Максим. Одноклассники говорили, что молодец, помог человеку, а учителя гордились своим подопечным, ведь и правда - не каждый смог бы так себя повести в нетипичной ситуации.

- Потом вся деревня была в шоке от такой истории, мы же сначала подумали, что родительнице стало плохо и поэтому она оставила ребенка одного на улице, но нет, - продолжает Наталья.

Жуткую и абсолютно не связанную с материнством причину разъяснили в краевом УМВД. Оказалось, что женщина перебрала с алкоголем и решила прогуляться с сыном, которому и года не было.

Вышла на улицу, замерзла и вернулась домой за рукавицами. Все бы разрешилось, если бы мать не оставила ребенка в коляске без присмотра на улице. А сама просто-напросто уснула.

О пропаже сына она вспомнила только через сутки. Но, по некоторой информации, в прошлом году женщина стала мамой еще одного сына. Хочется верить, что появление в семье второго ребенка наставит ее на путь истинный.

Самая главная награда Максима - большая и дружная семья.Фото: Предоставлено героем публикации

ПРИЗНАНИЕ

Максима награждали почетными грамотами несколько раз, но буквально недавно он удостоился своего самого главного признания. В рамках Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» в марте этого года школьника из Хабаровского края отметили вместе с другими ребятами.

- Я очень горда им. Он у меня очень добрый, внимательный, особенно к младшим братьям. Даже ругать сыновей нам не разрешает, - шутит Наталья. - Чувство ответственности у него развито больше, чем у других детей.

Сам же Максим скромно признается, на его месте так поступил бы каждый. Воспитание хорошее, не иначе. Главная награда Максима – это не грамоты, а большая крепкая семья, а также огромное и доброе сердце.