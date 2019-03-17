На Камчатке произошло извержение сразу двух вулканов

Извержение вулкана Шивелуч идет уже два месяцев, он периодически «радует» жителей Камчатки своими пепловыми выбросами и выходящей из жерла лавой. Этот выброс высотой в четыре километра не самый большой. В1964 году, вулканологи зарегистрировали у него столб пепла высотой 15 тысяч метров, а потоки, состоящие из грязи и вулканических обломков, прошли по земле целых 20 километров. В этот раз, утверждают специалисты, таких последний нет.

- С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном направлении на расстояние 60 километров. На пути распространения пепла населенные пункты отсутствуют. Выпадение пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано, - отметили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сейчас вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.

На Камчатке произошло извержение сразу двух вулкановФото: Вулканологическая обсерватория поселка Ключи

Гораздо интереснее то, что происходит сейчас на вулкане Безымянный. Сегодня ночью камеры видеонаблюдения на специальной научной станции, расположенной в поселке Ключи, в сорока пяти километрах от вулкана зафиксировали столб пепла, который поднялся в воздух на высоту 15 километров.

- Это пароксизмальное извержение с максимальной высотой подъема пеплового столба примерно в 15 тысяч метров над уровнем моря со сходом пирокластического потока, - отметил Юрий Демьянчук, начальник Камчатской вулканостанции - В темное время суток наблюдается свечение западного склона купола. Кроме того на юге слева и справа от Ключевского наблюдались мощные вспышки, в пепловой колонне над вулканом Безымянный сверкали молнии. Было ещё темно и Ключевской был невидим. Пепловое облако смещалось в северо-восточном направлении.

Ученые отмечают, что сейсмическая активность Безымянного начала расти еще в начале марта. Извержение ожидали, и оно произошло. Сейчас есть только записи с камер видеонаблюдения, и данные сейсмологов, чуть позже к вулкану направится экспедиция.

- Сейчас дорога к нему завалена снегом и добраться возможно будет только на снегоходах, - подчеркнул Юрий Демьянчук. - Поэтому так мало данных.

Ученые намерены выяснить все подробности начавшегося извержения. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.