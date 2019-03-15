Жительница Хабаровска Александра Марченкова отмечает 105-ый День рождения

Жительница Хабаровска Александра Дмитриевна Марченкова отмечает 15 марта свой 105-ый День рождения. Как сообщили в пресс-службе администрации города, долгожительницу поздравил мэр Сергей Кравчук.

- Спасибо вам, что вы сохраняете энергию, юмор и дарите его не только детям и соседям, но всем нам. Поздравляю вас с Днем рождения, желаю здоровья и семейного счастья, - сказал глава города, поздравляя Александру Дмитриевну у нее дома.

А именинница в ответ рассказала, что помогло пересечь ей вековой рубеж.

- Секрет долголетия у меня простой. Я всю жизнь не пила водку, не ругалась матом и не била своих детей. Любила семью, не боялась труда и молилась Богу. Старалась жить честно, - рассказала виновница торжества в беседе за праздничным столом.

Александру Дмитриевну поздравил со 105-ым Днем Рождения мэр Хабаровска Сергей КравчукФото: Администрация Хабаровска

Александра Марченкова родилась в деревне Песочная, что в Брянской области. С 14 лет пошла работать в колхоз «Красное знамя». В 1936 году вышла замуж за односельчанина Василия Марченкова.

Не успев пожить счастливой семейной жизнью, Александра Дмитриевна проводила мужа на фронт, а затем ей пришлось пережить 4 страшных года немецкой оккупации.

- Нам удалось выжить с маленькими детьми. Я ждала своего мужа, несмотря на то, что в деревню десятками приходили похоронки. После отступления немцы сожгли деревню. Все поднимали с нуля – и свое хозяйство, и колхоз, в котором потом много лет проработали вместе с мужем, - вспоминает Александра Марченкова.

Фото на память: дочь, мать и мэрФото: Администрация Хабаровска

В 1953 году семья по программе переселения переехала на Дальний Восток. Сначала – в Амурскую область, а затем, в 1980 году, в Хабаровск. В 1991 году, после смерти мужаопорой для нее стали дети - три дочери и сын. А теперь - внуки и правнуки: их у Александры Дмитриевны 24.

Летом вся большая семья Александры Марченковой собирается на даче. Зимой пенсионерка вяжет носки, рукавицы, шарфы и шапочки для своих правнуков. Сегодня за большой стол сядет все семейство, чтобы поздравить свою маму, бабушку и прабабушку с Днем рождения.

Долгожительница Александра Марченкова с цветамиФото: Администрация Хабаровска

- У нас очень большая и дружная семья. Мама сейчас хоть и живет одна, но любит, когда собираемся все вместе. Мы каждый день к ней приходим, помогаем, поддерживаем. Еще ей нравится гулять с нами по улицам Хабаровска, - рассказала дочь Галина Лебедева.

В краевом центре более 870 человек в этом году готовятся отпраздновать юбилеи как долгожители, им исполнится - 90, 95, 100 и более лет.

Семья Марченковых непонаслышке знает, что такое войнаФото: Администрация Хабаровска